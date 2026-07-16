Uzņemšana turpinās: Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēs vēl 250 brīvu vietu
Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēs pieejamas 250 brīvas vietas. Brīvo vietu skaits ik dienu mainās, jo daļa skolēnu izvēlas turpināt mācības citās skolās vai profesionālajās izglītības iestādēs. Pretendenti uz brīvajām vietām var pieteikties, iesniedzot pieteikumu klātienē izvēlētajā skolā vai nosūtot e-parakstītu iesniegumu uz skolas e-pastu. Par brīvām tiek uzskatītas tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu.
Uz doto brīdi brīvas vietas ir Rīgas 21. vidusskolā, Rīgas 25. vidusskolā, Rīgas 31. vidusskolā, Rīgas 33. vidusskolā, Rīgas 71. vidusskolā, Rīgas 88. vidusskolā, Rīgas 9. vidusskolā, Rīgas 92. vidusskolā, Rīgas 95. vidusskolā, Rīgas 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas Ukraiņu vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā.
Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām.
Svarīgi zināt, ka jaunu pieteikumu iesniegšana elektroniskajā uzņemšanas sistēmā ir noslēgusies. Ja iepriekš pieteikums sistēmā jau ir iesniegts, tas saglabājas aktīvs arī tad, ja pretendents piesakās uz brīvajām vietām. Arī pēc pieteikšanās uz brīvajām vietām pretendents var saņemt uzaicinājumu uz kādu no iepriekš elektroniski izvēlētajām skolām, ja tajā vēlāk atbrīvojas vieta.
Jāņem vērā, ka brīvo vietu skaits mainās, jo pieteikšanās notiek nepārtraukti. Tās ir aktualizētas uz 16. jūliju, savukārt detalizētāka informācija par brīvajām vietām ir pieejama Rīgas pašvaldības tīmekļvietnē riga.lv un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē iksd.riga.lv. Interesenti var sazināties arī atsevišķi ar konkrēto skolu.
Uzņemšana 10. klasēs uz brīvajām vietām turpinās līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl ir pieejamas brīvas vietas.
Patlaban galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. klasēs uzņemti 3518 pretendenti, savukārt 326 pretendentam ir statuss "Uzaicinājums apstiprināts". Vienlaikus šonedēļ norisinās uzņemšana arī profesionālās izglītības iestādēs, tādēļ turpinās pretendentu plūsma starp izglītības iestādēm, kas ietekmē uzņemšanas rindu virzību arī Rīgas pašvaldības skolās.
Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4676 unikālajiem pretendentiem jeb 88% no visiem pretendentiem. Līdz šim noraidīti 4491 uzaicinājumi, bet 19 055 uzaicinājumi anulēti.
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā klases ir nokomplektētas. Savukārt Rīgas Valsts Āgenskalna ģimnāzijā, Rīgas 51. vidusskolā, Rīgas Valsts Āgenskalna ģimnāzijā, Rīgas 72. vidusskolā, Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, Rīgas Angļu ģimnāzijā, Rīgas Franču licejā, Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā, J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, Š. Dubnova Rīgas ebreju vidusskolā klases ir praktiski nokomplektētas.