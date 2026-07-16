"Cilvēks slimnīcā nezaudē vajadzību pēc dzīves!" Jelgavā pacientiem sarūpēts īpašs atbalsts
Nepilnu mēnesi pēc sadarbības līguma parakstīšanas starp labdarības organizāciju “Hospiss LV” un Jelgavas pilsētas slimnīcu izveidojusies aktīva brīvprātīgo komanda, kas jau patstāvīgi apciemo iekšķīgo slimību nodaļas pacientus, īstenojot projektu “Svētku galds”. Tādējādi sabiedrība ir apliecinājusi vēlmi iesaistīties jēgpilnā brīvprātīgajā darbā, kā arī līdzās medicīniskajai aprūpei stiprināt pacientu emocionālo labsajūtu.
Kā informē portāls Jelgavniekiem.lv, projekts sākās 18. jūnijā, kad “Hospiss LV” parakstīja sadarbības līgumu ar Jelgavas pilsētas slimnīcu, iepazinās ar slimnīcas personālu un tikās ar pirmajiem interesentiem, kuri gatavojās iesaistīties projektā. Pirms Jāņiem slimnīcā tika klāts arī pirmais “Svētku galds”. Tā laikā pieredzējuši “Hospiss LV” brīvprātīgie no Rīgas un Bauskas komandām iepazīstināja Jelgavas brīvprātīgos ar aktivitātes norisi, apciemojot 60 pacientus Jelgavas slimnīcas iekšķīgo slimību nodaļā.
Dr. Aelita Plinta, Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes locekle pauž gandarījumu par uzsākto sadarbību: “Mēs, slimnīcas personāls, nodrošinām pacientiem labu aprūpi un ārstēšanu, bet cilvēks slimnīcā nezaudē vajadzību pēc dzīves. Viņš joprojām vēlas sarunāties, svinēt svētkus, baudīt kafiju vai tēju kopā ar citiem, panašķoties, dalīties atmiņās un sajust, ka arī ārstēšanās laikā ir daļa no sabiedrības. Papildus laiks sarunai, gardi našķi un uzmundrinājums ir nepārvērtējami augsta pievienotā vērtība, ko slimnīcā veido laipni un iejūtīgi brīvprātīgie!”
Jūlija sākumā 10 aktīvi brīvprātīgie koordinatores Lienītes Ansones pavadībā jau patstāvīgi apciemoja un iepriecināja pacientus gan ar sezonas ogām un vasarīgām kūkām, gan vienkāršu klātbūtni un cilvēcīgu siltumu. “Pacienti īpaši novērtē šķietami vienkāršas, ikdienišķas lietas – ziedu pušķīšus, gardus našķus, garākas sarunas un uzmanību. Slimnīcas vidē šīm mazajām detaļām ir pavisam cita, daudz dziļāka nozīme: tās ienes krāsu, cilvēcību un sajūtu, ka cilvēks nav tikai pacients, bet joprojām pilnvērtīga personība ar vajadzību pēc prieka un saskarsmes. Brīvprātīgie aizpilda tos “caurumus”, ko veselības aprūpes sistēma pati par sevi ne vienmēr var nodrošināt,” stāsta Lienīte Ansone, “Hospiss LV” projekta “Svētku galds” koordinatore.
Lai gan iniciatīva Jelgavas pilsētas slimnīcā jau veiksmīgi norisinās un brīvprātīgie regulāri dodas ciemos pie pacientiem, komandā joprojām tiek gaidīti jauni palīgi. Pievienoties aicināts ikviens, kurš vēlas dāvāt savu laiku un uzmanību, apciemojot pacientus, taču iesaistīties iespējams arī citos veidos – piemēram, muzicējot, lasot dzeju, cepot kūkas, palīdzot organizatoriski vai atbalstot iniciatīvu ar ziedojumu. Katra prasme, talants un labs darbs tiek novērtēts un rada svētku sajūtu pacientiem!
“Hospiss LV” atgādina, ka brīvprātīgais darbs ir veids, kā bagātināt pašam savu dzīvi. Mirkļi, kuros veltām rūpes otram, sniedz lielu gandarījumu. Pacienta smaids, pateicības pilns skatiens vai vienkārša saruna atgādina, cik liela nozīme ir mijiedarbībai. Dodot citiem, mēs paši saņemam sirdsmieru, pateicību un sajūtu, ka esam daļa no kopienas, kurā rūpes vienam par otru rada pārmaiņas un kultivē vienotību.
Lai iesaistītos “Hospiss LV” darbā, interesenti aicināti sūtīt pieteikumu ar kontaktinformāciju, īsu informāciju par sevi un brīvprātīgā darba motivāciju uz e-pastu pieteikumi@hospiss.lv vai aizpildīt pieteikuma anketu mājaslapā: https://hospiss.lv/pieteikuma-forma/. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar “Hospiss LV” brīvprātīgā darba koordinatori Sintiju Reinbergu, rakstot uz e-pastu: sintija.reinberga@hospiss.lv.
Projekts “Svētku galds” tiek īstenots kopš 2019. gada un tā ietvaros brīvprātīgie katru nedēļu dodas uz slimnīcām Rīgā, Cēsīs, Valmierā, Bauskā, Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī un tagad arī Jelgavā, iepriecinot pacientus ne tikai ar gardumiem, kafiju un tēju, bet visvairāk – ar klātbūtni un nesteidzīgām sarunām. Pateicoties brīvprātīgajiem un ziedotājiem, nodaļās, kur atrodas smagi slimi cilvēki, vismaz reizi nedēļā tiek ienests prieks un pozitīvas emocijas, padarot atrašanos slimnīcā patīkamāku. Lai uzlabotu pacientu labsajūtu, regulāri tiek rīkoti arī dažādi koncerti. Bieži slimnīcas gaiteņos muzicē Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi. Šobrīd svētki sarūpēti vairāk nekā 16 000 pacientu.
“Hospiss LV” ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir aktualizēt paliatīvās un hospisa aprūpes pakalpojumu nozīmi, un panākt, lai valsts nodrošinātu cieņpilnu nāvi katram Latvijas iedzīvotājam, finansējot smagi slimu, neārstējamu pacientu veselības un sociālo aprūpi. Organizācija iestājas par nedziedināmi slimu pacientu tiesībām, organizējot diskusiju forumu “Tiesības uz cieņpilnu nāvi”, piedalās normatīvo aktu izstrādē, attīsta brīvprātīgo kustību un īsteno gan labdarības, gan sociālo inovāciju projektus.