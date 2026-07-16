Rinkēvičs saņem Klaipēdas Universitātes goda doktora grādu
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs saņēmis Klaipēdas Universitātes goda doktora grādu, informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
Rinkēvičam apbalvojums piešķirts par ieguldījumu Latvijas un Lietuvas sadarbības stiprināšanā un Eiropas vērtību aizstāvībā.
Pieņemot goda doktora grādu, prezidents pateicās par augsto novērtējumu un norādīja, ka Klaipēdas Universitāte ir nozīmīgs partneris Baltijas valstu sadarbībā zinātnes un izglītības jomā.
Savā uzrunā viņš akcentēja Latvijas un Lietuvas kopīgo vēsturi, atbalstu Ukrainai un nepieciešamību stiprināt Eiropas drošību, attīstot aizsardzības spējas un sadarbību ar sabiedrotajiem.
Rinkēvičs arī uzsvēra, ka Eiropas Savienības pamatā ir demokrātija, brīvība un tiesiskums, vienlaikus norādot uz nepieciešamību saglabāt starptautiskajās tiesībās balstītu kārtību un turpināt atbalstīt valstis, kas tiecas uz demokrātisku attīstību.
Kā vēstīts, Rinkēvičs pēc Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas ielūguma divas dienas uzturas valsts vizītē Lietuvā.
Vizītes laikā prezidenti apspriež abu valstu divpusējās attiecības, reģionālo drošību un aizsardzību, kā arī atbalstu Ukrainai.