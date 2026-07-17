Lasītava, trenažieri un lielāka drošība: Saulkrastu pludmalē sarūpēti lieliski jaunumi atpūtniekiem
Lai baudītu sauli, jūru un brīvdienas bez bažām un ar vēl lielāku prieku, Saulkrastu pludmale piedzīvojusi patīkamas pārmaiņas. Atpūtnieku ērtībām un drošībai visā piekrastes garumā ieviesti vairāki jauninājumi – sākot no brīvdabas lasītavas un āra trenažieriem līdz pat vitāli svarīgiem ūdens glābšanas līdzekļiem.
Glābšanas riņķi pludmalē
Lai atpūta pie jūras būtu drošāka, desmit vietās gar jūras piekrasti uz pārģērbšanās kabīnēm izvietoti glābšanas riņķi ar virvi un riņķa turētāju. Pie tiem pieejami arī informatīvie stendi ar ieteikumiem un drošības noteikumiem, atrodoties ūdenī vai ūdens tuvumā. Glābšanas līdzekļi izvietoti: pie Baltās kāpas, Raiņa ielā, peldvietā ‘’Centrs’’, Bīriņu ielā, Melnsila ielā, pie ‘’Katrīnbādes’’, Vidrižu ielā, Akāciju ielā, pie ‘’Koklītēm’’, pretī Saulkrastu slimnīcai.
Āra trenažieri
Saulkrastu Jūras parka teritorijā uzstādīti desmit jauni āra trenažieri, kas piemēroti dažādiem vingrinājumiem un aktīvai atpūtai svaigā gaisā. Vēl trīs nedēļu garumā ikvienam ir iespēja tos izmēģināt, bet pēc tam izteikt savu novērtējumu anketā par šāda pakalpojuma nepieciešamību un efektivitāti. Anketa pieejama, skenējot uz trenažieriem redzamo QR kodu.
Saulkrastu ‘’Pludmales lasītava’’
Dodoties baudīt atpūtu pie jūras, vars piestāt pie Saulkrastu pludmales lasītavas, kas izvietota pie Saulkrastu tūrisma informācijas centra. Tur atradīsiet grāmatas un žurnālus, kurus vari paņemt līdzi un lasīt, baudot jūru un silto sauli. Lasītavu var papildināt arī ar savām grāmatām vai žurnāliem, lai prieks par lasīšanu sasniedz vēl vairāk Saulkrastu pludmales apmeklētāju.