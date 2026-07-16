Piekabes grīdā izveidotā slēptuvē atklāj gandrīz 280 000 kontrabandas cigarešu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot muitas kontroli uz Latvijas robežas ar Krieviju, novērsa 279 680 cigarešu kontrabandu. Nedeklarētie tabakas izstrādājumi bija paslēpti kravas transportlīdzekļa puspiekabes grīdas konstrukcijā speciāli izveidotās slēptuvēs. Konstatējot noziedzīga nodarījuma pazīmes, informācija un lietas materiāli tika nodoti Nodokļu un muitas policijai izvērtēšanai un kriminālprocesa uzsākšanai.
Pamatojoties uz muitas risku analīzes rezultātiem, kravas automašīna, kas Latvijā iebrauca no Krievijas, Terehovas muitas kontroles punktā (MKP) tika novirzīta pārbaudei ar kravu kontroles rentgena iekārtu. Analizējot skenēšanas laikā iegūtos attēlus, muitas eksperts konstatēja anomālijas puspiekabes grīdas konstrukcijā, kas radīja aizdomas par iespējamu nedeklarētu preču slēpšanu, tādēļ transportlīdzeklim tika veikta padziļinātā muitas kontrole.
Piesaistot kontrolē muitas kinologu ar dienesta suni un veicot kontroles urbumu grīdas konstrukcijā, muitas amatpersonas atklāja slēptuvi ar nedeklarētām cigaretēm. Tās bija paredzēts nogādāt Lietuvā.
Muitas kontroles laikā konstatējot noziedzīga nodarījuma pazīmes, Terehovas MKP amatpersonas lietas materiālus nodeva Nodokļu un muitas policijai. Pilnībā pabeidzot kravas transportlīdzekļa kontroli, kopā tika izņemtas 279 680 cigaretes jeb 13 984 paciņas "Sobranie", "Kent", "Parliament" un citu marku cigarešu.
Par konstatēto noziedzīgo nodarījumu Nodokļu un muitas policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta trešā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm par kontrabandu lielos apmēros.
Šobrīd kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana un izmeklēšanas interesēs plašāka informācija netiek sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.