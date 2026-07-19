Dažkārt lielas pārmaiņas sākas ar vienkāršu ideju! Ģimene atklāj, kā pilnīgi bez pieredzes Saulkrastos radījusi unikālu izklaides vietu
Dažkārt dzīvē lielas pārmaiņas sākas ar pavisam vienkāršu ideju - radīt vietu, kur cilvēkiem būt kopā un piedzīvot prieku. Šādu uzņēmējdarbības virzienu izvēlējās saulkrastnieki Emīls un Lita Spulles, kuri savus divus projektus ‘’VR Saulkrasti’’ un ‘’VR Saulkrasti mini’’ uzsāka pavisam nejauši un drosmīgi, veidojot uzņēmumu bez iepriekšējas uzņēmējdarbības pieredzes un pilnībā pašu spēkiem.
KCeļš līdz ‘’VR Saulkrasti’’ sākās pirms gada, kad, pirtiņā atpūšoties, Emīlam ienākusi prātā ideja par virtuālās realitātes telpām, kur cilvēkiem svinēt svētkus un kārtīgi izsmieties. Tad vien atlicis pateikt jā piedāvātajām telpām Saulkrastu centrā, kur nu jau izveidotas mūsdienīga virtuālās realitātes un pasākumu telpa, kas radīta, lai jauniešiem un ģimenēm piedāvātu jaunu brīvā laika pavadīšanas pieredzi.
Soli pa solim, attīstot pirmo projektu, šovasar, blakus esošajās telpās, durvis vērā ‘’VR Saulkrasti mini’’, kas ģimenei jau sen bija kā ilgi lolots sapnis par vietu bērniem ar rotaļu zonām, bumbu baseinu un vidi, kurā satikties un kopā būt arī jaunajām ģimenēm. Otrais projekta tapšanas process nebūt nebija tik viegls, kā pirmais - nācās saskarties ar vairākiem neparedzētiem izaicinājumiem pieredzes trūkuma dēļ, tomēr tieši ticība savai idejai, neatlaidība un vēlme radīt ko vērtīgu savā pilsētā kļuva par galveno virzītājspēku. Lielāko motivāciju un īpašu ierosmi pašā uzņēmuma sākumā sniedza arī Spuļļu ģimenes jaunākās atvases Madara un mazā Matilde.
Vecāku ikdiena ir dinamiska un steidzīga - divi projekti, pasākumu organizēšana, bērnu treniņi un ģimenes dzīve - tas viss prasa precīzu un organizētu laika plānošanu, taču viņi uzskata, ka ne mazāk svarīgi steigā ir atcerēties par spēju uzticēties iekšējai intuīcijai un ļaut notikumiem attīstīties savu gaitu.
Spuļļu ģimene ar savu darbu vēlētos radīt ne tikai pārsteidzošu vidi, kur pavadīt brīvo laiku, bet arī radīt vidi, kas veido siltas atmiņas un ikdienu padara mazliet gaišāku, uzsver Saulkrastu novada pašvaldība.