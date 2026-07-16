CVK vecuma ierobežojuma dēļ no JKP Rīgas saraksta svītro Renardu Rozi.
Politika
Šodien 16:05
Vecuma ierobežojuma dēļ JKP kandidāts nevarēs startēt Saeimas vēlēšanās
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ceturtdien nolēma vecuma ierobežojuma dēļ svītrot Renardu Rozi no Jaunās konservatīvās partijas (JKP) 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā, informēja CVK.
Iepazinusies ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstuli par Fizisko personu reģistrā esošo informāciju, CVK konstatēja, ka Roze vēlēšanu dienā nav vecāks par 21 gadu.
Roze JKP Rīgas sarakstā kandidēja ar noslēdzošo 29. numuru.
Saeimā var ievēlēt tikai Latvijas pilsoņus, kas vēlēšanu dienā ir vecāki par 21 gadu, ja uz tiem neattiecas likumā noteiktie ierobežojumi.
Jau ziņots, ka iepriekš CVK lēma svītrot Juriju Jesipenko no politisko partiju apvienības "Saskaņas centrs" 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā, jo konstatēja, ka viņš nav Latvijas pilsonis.
Kopumā 15. Saeimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti.
15. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā.