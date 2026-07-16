Aizmirsti, ko stāstīja vectēvs! NBS cenšas nomierināt jauniešus, kuri satraucas pirms dienesta
Kā sagatavoties valsts aizsardzības dienestam un mazināt satraukumu? Uz šo jautājumu sociālajos tīklos atbildes mēģina sniegt Aizsardzības ministrija.
“Satraukums pirms jauna dzīves posma ir pilnīgi normāls – īpaši šobrīd, kad 1277 jaunieši gatavojas uzsākt 11 mēnešu ilgo valsts aizsardzības dienestu. Daudziem tā būs pirmā nopietnā pieredze ārpus ierastās vides, tāpēc portāls Sargs.lv ir apkopojis noderīgus padomus, kā mazināt neziņu un pienācīgi sagatavoties dienestam,” teikts “Facebook” ierakstā.
“Aizmirsti par pārspīlēto kino redzēto vai vectēvu stāstiem no PSRS armijas. Latvijas armijā valda cieņa, vienlīdzīga attieksme un pakāpenisks mācību process – fiziskā slodze tiks palielināta pakāpeniski,” uzsver ministrijā, “Jautā! Nekautrējies un noskaidro visu interesējošo, zvanot uz VAD tālruni 1827 vai rakstot uz vad@klustikaravirs.lv.”
Jaunajiem karavīriem lielāko daļu ekipējuma izsniegs uz vietas, taču “pieredzējuši karavīri iesaka pašam laicīgi sarūpēt kvalitatīvas tūrisma/militārās zeķes, sporta apakšveļu un higiēnas preces lauka apstākļiem (mitrās salvetes, cinka ziedi)”.
“Padomā par ārējo izskatu. Vīriešiem – īsi mati un gludi skūta seja, sievietēm – mati bizē vai zirgastē un neuzkrītoši nagi. Tas nav tikai stila, bet gan praktiskuma un higiēnas jautājums. Ja dienesta laikā kļūst grūti, vienmēr ir pieejams psihologa un kapelāna atbalsts. Liels spēks būs tavi dienesta biedri – kopā pārvarētās grūtības saliedē uz mūžu,” iedrošina armija. “VAD devīze ir: “Iemācies uzvarēt!” – un tas sākas ar uzvaru pār savu satraukumu! Saite uz pilno rakstu komentāru sadaļā,” teikts informatīvajā ierakstā.