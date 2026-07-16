Aicina autovadītājus būt uzmanīgiem ražas novākšanas sezonā
Šonedēļ Latvijas reģionos ar ziemas miežu kulšanu ir sākta šī gada ražas novākšanas sezona, tāpēc biedrība "Zemnieku saeima" aicina autovadītājus pievērst īpašu uzmanību drošībai uz ceļa, informēja biedrība.
"Zemnieku saeima" norāda, ka ražas novākšana turpināsies visu jūliju, augustu un, iespējams, līdz pat septembra vidum, jo būs vēl jānovāc vasarāju kultūraugi - vasaras rapsis, mieži, kvieši, griķi un pupas. Šajā laikā uz autoceļiem palielināsies kombainu, traktoru un kravas automašīnu skaits.
Visintensīvākā smagās tehnikas satiksme būs vērojama līdz septembra vidum gan dienas, gan vēlās vakara stundās, atzīmē biedrībā. Tāpat, lai atslogotu lielceļus, lielu daļu no saražotās produkcijas pārvietos, izmantojot dzelzceļu.
Biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš skaidro, ka ražas novākšanā ir iesaistīta liela un smaga tehnika, tāpēc biedrība aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un reaģēt uz tehniku, kas pārvietojas ar oranžajām bākugunīm, lai izvairītos no bīstamām situācijām un novērstu ceļu satiksmes negadījumus.
Viņš piebilst, ka ražas novākšanas tehnika un traktortehnika pa ceļiem pārvietojas salīdzinoši lēni, tāpēc jāņem vērā, ka tehnika ir grūti manevrējama.
Lazdiņš skaidro, ka reizēm, lai veiktu labo pagriezienu, kombaina operatoram ir jāiebrauc kreisajā ceļa pusē, kas nozīmē, ka, pārvietojoties pa ceļu, kombains var būt mazliet iebraucis arī blakus joslā. Situācijā, kad smagajai tehnikai ir ieslēgts kreisais pagrieziena rādītājs, taču tehnika pietuvojas labajai malai, tas nozīmē, ka tā ieņem pozīciju, lai nogrieztos pa kreisi.
Lazdiņš uzsver, ka lauksaimniecības tehnikai pagriezienam ir jārēķina lielāks pagrieziena rādiuss, tāpēc pirms apdzīšanas manevra ir jāpārliecinās, ka ceļš ir pietiekami plats un netuvojas pretimbraucoši transportlīdzekļi.
Viņš arī atzīmē, ka lauksaimniecības tehnika sausā laikā, pārvietojoties pa grants ceļiem, var sacelt putekļus un pasliktināt redzamību.
Biedrība "Zemnieku saeima" ir lauksaimnieku organizācija, kas dibināta 1999. gadā. Tās mērķis ir atbalstīt Latvijas lauksaimniecību un dārzkopību, iestājoties par stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi Latvijas lauksaimniekiem. Biedrības biedri ir 800 mazu un lielu saimniecību no visas Latvijas. Biedri kopā apsaimnieko vairāk nekā 500 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes un saimniecībās nodrošina darbu vairāk nekā 6000 darbinieku.