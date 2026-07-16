"Tet" pārtrauks maksas virszemes televīzijas nodrošināšanu
Telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmums SIA "Tet" no 2027. gada 1. janvāra nenodrošinās maksas virszemes televīzijas pakalpojumu, jo beidzas pakalpojuma nodrošināšanas tiesības, informēja uzņēmums.
Līdz 2026. gada 31. decembrim pakalpojums klientiem būs pieejams ierastajā apjomā un kvalitātē.
"Tet" galvenais izpilddirektors Uldis Tatarčuks norāda, ka "Tet" daudzus gadus ir nodrošinājis maksas virszemes televīzijas pakalpojumu. Tomēr, ņemot vērā televīzijas tirgus attīstību un klientu paradumu maiņu, kā arī izvērtējot iepirkuma nosacījumus, pieņemts lēmums nepiedalīties nākamajā pakalpojuma nodrošināšanas konkursā. Tā kā beidzas termiņš, kurā "Tet" bija tiesības sniegt virszemes televīzijas pakalpojumu, no 2027. gada 1. janvāra šo pakalpojumu "Tet" vairs nenodrošinās. Tatarčuks atzīmē, ka patlaban svarīgi, lai pāreja uz citiem "Tet" televīzijas pakalpojumiem klientiem noritētu pēc iespējas vienkāršāk un ikviens saņemtu individuālu atbalstu.
Uzņēmumā atzīmē, ka "Tet" ir sācis pakāpenisku virszemes televīzijas pakalpojuma klientu informēšanu par gaidāmajām izmaiņām, piedāvājot piemērotākos alternatīvos televīzijas risinājumus. Ņemot vērā, ka daļai klientu, īpaši reģionos un vietās, kur nav pieejams stabils platjoslas interneta pieslēgums, maksas televīzija zemes apraidē joprojām ir nozīmīgs pakalpojums, katra klienta situāciju "Tet" izvērtēs individuāli un informēs par konkrētajā adresē pieejamajiem risinājumiem.
Tatarčuks uzsver, ka maksas televīzijas zemes apraidē pieprasījums ar katru gadu samazinās, savukārt satura patēriņš digitālajās platformās, kas piedāvā plašāku funkcionalitāti, strauji pieaug. Uzņēmums "Tet" izvēlas ieguldīt risinājumos, kuriem ir ilgtermiņa attīstības potenciāls un kurus arvien vairāk novērtē klienti. Mērķis ir attīstīt ilgtspējīgus un elastīgus televīzijas pakalpojumus, kas atbilst mūsdienu satura patēriņa paradumiem.
"Tet" turpina attīstīt un ieguldīt mūsdienīgos televīzijas risinājumos, kuriem pieaug klientu pieprasījums, tostarp piekļūšanu televīzijai caur internetu, interneta lietotnes, satura patēriņu pēc lietotāja vēlmēm un pieprasījuma. Šie risinājumi nodrošina plašākas satura skatīšanās iespējas jebkura vecuma klientiem, kā arī dažādas papildu funkcijas, tostarp pieeju televīzijas arhīvam, plašu filmu un seriālu bibliotēku, kā arī iespēju skatīties saturu vairākās ierīcēs.
Uzņēmumā informē, ka virszemes televīzija Latvijā ieviesta kā valstiski nozīmīgs projekts, kura mērķis bija pāreja no analogās uz ciparu televīzijas apraidi. Pēc Satiksmes ministrijas (SM) izsludinātā konkursa 2008. gada nogalē par televīzijas programmu zemes apraides nodrošināšanu ciparformātā 2009. gada februārī par uzvarētāju tika atzīts "Lattelecom" (tagad "Tet"), kas sāka digitālās apraides ieviešanu, izmantojot tā laika modernāko MPEG-4 kompresijas tehnoloģiju. Savukārt 2009. gada vasarā tirgū piedāvāts pakalpojums "Lattelecom virszemes TV", bet 2010. gadā pāreja uz ciparu apraidi pabeigta visā Latvijas teritorijā.
No 2014. gada 1. janvāra bezmaksas televīzijas programmu zemes apraidi pārņēma VAS "Latvijas Radio un televīzijas centrs", bet "Tet" turpināja nodrošināt tikai maksas televīzijas programmu apraidi. Nozares attīstību turpmāk ietekmēja radiofrekvenču resursu pārdale - 2022. gadā publisko mobilo sakaru vajadzībām tika nodota 700 megahercu frekvenču josla, kā rezultātā samazinājās apraides tīkla kapacitāte un piedāvāto kanālu skaits.
Savukārt 2025.-2026. gadā SM izsludinātais konkurss par maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšanu zemes apraidē līdz 2030. gadam noslēdzās bez rezultāta, jo neviens komersants, tostarp "Tet", nepieteicās. Konkurss par nākamo periodu, proti, 2027.-2030. gadu, noslēdzās bez rezultātiem galvenokārt tāpēc, ka spēkā esošā tarifu aprēķina metodika neatbilst tirgus situācijai, un pakalpojums ar šādiem nosacījumiem nav ekonomiski pamatots, atzīmē "Tet".
Jau ziņots, ka "Tet" koncerns 2025. gadā strādāja ar 302,854 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5,8% mazāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa pieauga par 14,2% un bija 20,587 miljoni eiro. Savukārt paša "Tet" apgrozījums pērn bija 191,667 miljoni eiro, kas ir par 3,4% vairāk nekā 2024. gadā, kamēr uzņēmuma peļņa pieauga par 49,5% un sasniedza 18,375 miljonus eiro.
"Tet" pieder valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor") personā (51%) un telekomunikāciju kompānijas "Telia Company" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" (49%).
"Telia" ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, AS "Latvenergo" un AS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) par visu tai piederošo "Tet" un SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) akciju pārdošanu. LMT kapitālā "Telia Company" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding" pieder 49%, kamēr pa 23% daļu pieder "Tet" un LVRTC, bet 5% - "Possessor".
Pēc "Telia" piederošo daļu izpirkšanas un stratēģiskā investora piesaistes visām darījumā iesaistītajām pusēm - "Latvenergo", LVRTC, "Possessor" un stratēģiskajam investoram - varētu piederēt apmēram 25% no abu uzņēmumu kapitāldaļām.