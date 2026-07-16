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VIDEO: Rīgā notriec gājēju un aizbēg no negadījuma vietas - policija meklē iesaistītos
Šā gada 7. jūlijā ap pulksten 22.40 Rīgā, Gustava Zemgala gatves un Brīvības gatves krustojumā pagaidām nenoskaidrots autovadītājs, vadot transportlīdzekli "Peugeot", uzbrauca nenoskaidrotam gājējam, pēc kā atstāja notikuma vietu.
Valsts policija aicina atsaukties negadījumā iesaistīto gājēju un automašīnas vadītāju, kā arī ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, zvanot pa tālruņa numuru 67829180, 26272211 vai 112.