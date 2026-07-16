Piektdien gaidāms saulains un karsts laiks.
Sabiedrība
Šodien 14:34
Piektdien Latvijā valdīs īsta vasara - gaiss iesils līdz +28 grādiem
Piektdien Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23..+28 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Mākoņu daudzums galvenokārt būs neliels. Valsts centrālajā daļā dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš.
Gaisa temperatūra tuvākajā naktī noslīdēs līdz +13..+18 grādiem, vietām Latvijas austrumos - līdz +10 grādiem.
Rīgā darba nedēļas noslēgumā būs neliels vai mainīgs mākoņu daudzums, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš. Naktī gaiss atdzisīs līdz +18 grādiem, piepilsētā - līdz +15..+17 grādiem. Pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +27, +28 grādiem.