27 km gājiens naktī, purvs dziļumā līdz krūtīm, 4 aizturēti migranti - tā lietuviešu sunīte Moka palīdz sargāt Latvijas robežu
Lietuvas Valsts robežsardzes kinologs Remigijus Rusteika un viņa Beļģijas aitu sunīte Moka atgriezušies mājās pēc misijas Latvijā, kur viņi kopā ar citiem Lietuvas robežsargiem palīdzēja apsargāt Latvijas robežu ar Baltkrieviju.
Naktī no otrdienas uz trešdienu, saņemot ziņojumu par Latvijas valsts robežas pārkāpumu, kinologs un Moka devās pārkāpēju meklējumos, ziņo Lietuvas Valsts robežsardzē. Pēdas veda cauri mežainai un purvainai teritorijai, kur dažviet ūdens robežsargam sniedzās līdz krūtīm. Neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem un nakts tumsu, viņi veica pat 27 kilometrus un atrada un aizturēja četrus nelegālos migrantus, kas bija šķērsojuši Latvijas valsts robežu no Baltkrievijas.
Trešdienas vakarā Remigijus kopā ar savu kolēģi kinoloģi Aušru Adomauskaiti atgriezās no divu nedēļu misijas Latvijā. Viņi bija daļa no deviņu Lietuvas robežsargu grupas, kas palīdzēja Latvijas robežsargiem apsargāt robežu ar Baltkrieviju.
Tajā pašā dienā uz Latviju devās jauna deviņu Lietuvas robežsardzes virsnieku grupa. Tajā ir arī divi kinologi ar dienesta suņiem. Lietuvas robežsargi patrulē problemātiskajos robežposmos Latvijā un piedalās nelegālās migrācijas novēršanā.
Lietuvas robežsardze atgādina, ka šogad Latvija piedzīvo ārkārtīgi lielu nelegālās migrācijas spiedienu - valstī jau mēģinājuši ieceļot vairāk nekā 8 tūkstoši migrantu, savukārt Lietuvas robežsargi ir novērsuši 905 mēģinājumus nelegāli ieceļot Lietuvā no Baltkrievijas. Arī sekundārās migrācijas plūsma no Latvijas uz Lietuvu ir pieaugusi vairāk nekā četras reizes.
Lietuvas robežsargi sniedz palīdzību saviem Latvijas kolēģiem kopš 2023. gada.