“Es ar viņu atnācu, es arī nesīšu mājās!” Meklē sievieti, kura no Ādažu mini zoodārza nozaga zaķēnu. VIDEO
Aizvadītajā dienā, 15. jūlijā, kāda sieviete no Ādažu mini zoodārza "Dzīvo Sapņu dārzs" nozaga vienu no tur mītošajiem mazajiem zaķēniem.
"Īsi pirms plkst. 20.00 no "Dzīvo Sapņu dārza" tika nozagts viens no mazajiem garaušiem. Sieviete pašpārliecināti iegāja teritorijā, noķēra vienu no mazuļiem un gana naski devās prom uz automašīnu (prom dodoties ar BMW 730, vnz KI-8477)," norada zoodārzs.
"Uz citu apmeklētāju jautājumiem attaisnojoties, ka garausis ir viņas personīgais, ko itkā ir paņēmusi līdz, lai parādītu tam citus dzīvniekus… Bet mūsu kameru ieraksti ir fiksējuši, ka sētā sieviete ir ienākusi tukšām rokām, bet ārā dodās jau ar mazo garausi."
"Es ar viņu atnācu - es arī nesīšu mājās. [...] Es vienkārši atnācu viņam parādīt [citus zaķus]..." dzirdams publicētajā video ierakstā, kad sievietei jautājumus sāk uzdot kāda cita zoodārza apmeklētāja.
Zoodārzs aicinājis apkārtējos būt vērīgiem, un paudis bažas, ka sieviete, iespējams, centīsies no zaķēna atbrīvoties. "Diemžēl, ir liela varbūtība, ka no vakardien nozagtā garauša [sieviete] mēģinās “atbrīvoties”. Tāpēc aicinam būt vērīgiem un, ja tuvākajā apkārtnē ap Ādažu centru tiek pamanīts mazs trusis viens pats klīstam — lūdzam mums nekavējoties ziņot," norāda "Dzīvo Sapņu dārzs".
"Lūgums gan to neķert vai patvaļīgi nenest uz dārzu. Trusis ir ļoti līdzīgs savvaļas zaķu mazulim, tāpēc pirms rīkošanas, obligāti, vispirms sazināties ar mums," norada mini zoodārzs. Tāpat tas atgādina, ka dzīvniekus, kas mīt "Dzīvo Sapņu dārza" teritorijā ir kategoriski aizliegts ņemt rokās un jo īpaši, nest tos prom no viņu “mājām”.