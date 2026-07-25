Ogrē divu dienu garumā svinēs novada un pilsētas svētkus
21. un 22. augustā Ogre aicinās iedzīvotājus un pilsētas viesus uz Ogres novada un Ogres pilsētas svētkiem, piedāvājot plašu koncertu, aktivitāšu un izklaides programmu dažādām paaudzēm.
22. augustā tiks atzīmēti Ogres novada svētki. Dienas gaitā apmeklētāji varēs iepazīt vietējos uzņēmējus, baudīt Ogres novada amatiermākslas kolektīvu priekšnesumus, kā arī Ogres novada Kultūras centra pūtēju orķestra “Horizonts” koncertu kopā ar mūziķiem Lauri Valteru, Nikolaju Puzikovu, Kati Kokamegi un Tomsu Kalderauski.
Vakarpusē Ogres upi izgaismos tradicionālā laivu parāde, savukārt Pilsētas skvērā par lustīgām dejām un zaļumballes noskaņu rūpēsies grupa “Apvedceļš”.
22. augustā visas dienas garumā ar koncertiem un aizraujošām aktivitātēm tiks svinēti Ogres pilsētas svētki. Uz Pilsētas skvēra skatuves ogrēniešus un pilsētas viesus priecēs grupa “Pienvedēja piedzīvojumi”, dziedātāja Emilija, grupa “Very Cool People”, dziedātāja Paula Saija, reperis Edavārdi un mūziķe Daniela Mase.
Arī citviet pilsētā būs iespējams baudīt daudzveidīgus muzikālus notikumus, tostarp Ievas Akurateres koncertu “Diena pirms Baltijas ceļa”, kamerkoncertu “Skaistākie vārdi Tev...” un jauno mūziķu uzstāšanos.
Jauniešus svētkos gaidīs enerģiskas un aizraujošas aktivitātes festivālā “Ekstāze”. Svētku programmā paredzēta arī uguņošana, Ogres novada pašvaldības iestāžu un uzņēmēju veidotas aktivitātes, kā arī dejas līdz pat rīta gaismai.
Gatavojoties svētkiem, līdz 20. jūlijam turpinās pieteikšanās Ogres pilsētas svētku gadatirgum, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un aktivitātei “Iepazīsti Ogres novada uzņēmējus”. Pieteikšanās informācija pieejama Ogres novada Kultūras centra tīmekļvietnē.
Pilna svētku programma tiks publicēta drīzumā.
Ogrē ciemiņi būs gaidīti 21. un 22. augustā, kad visa pilsēta skanēs un svinēs no visas sirds.