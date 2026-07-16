Latvijas ceļos šogad salabotas bedres vairāk nekā 180 000 kvadrātmetru platībā
Šā gada pirmajā pusgadā uz Latvijas valsts autoceļiem ar melno segumu salabotas bedres 187 160 kvadrātmetru platībā, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Bedru remontdarbi valstij izmaksājuši 2,5 miljonus eiro (ar pievienotās vērtības nodokli). Salīdzinājumam – pērn pirmajos sešos mēnešos autoceļos tika salabotas bedres 179 709 kvadrātmetru platībā, līdz ar to šogad darbu apjoms bijis nedaudz lielāks.
Visvairāk bojājumu novērsts uz vietējās nozīmes autoceļiem, kur salabotas bedres 89 351 kvadrātmetra platībā. Uz reģionālajiem autoceļiem remontēti 80 066 kvadrātmetri, bet uz galvenajiem autoceļiem – 17 742 kvadrātmetri.
Arī grants seguma ceļos veikti remontdarbi – aizpildīti iesēdumi un bedres 71 760 kubikmetru apjomā. Šie darbi izmaksājuši gandrīz 2,9 miljonus eiro. Lielākā daļa darbu veikta uz vietējās nozīmes ceļiem.
Bedru masveida remonts uz asfaltētajiem ceļiem tiek sākts, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra pārsniedz +5 grādus pēc Celsija. Darbi tiek veikti prioritārā secībā, ņemot vērā ceļa uzturēšanas klasi un satiksmes intensitāti.
Satiksmei bīstamās bedres, kas ir dziļākas par pieciem centimetriem un kuru laukums pārsniedz 0,1 kvadrātmetru, tiek novērstas visa gada garumā.
Šādu bedru aizpildīšanas termiņš atkarīgs no ceļa nozīmes – uz augstākās uzturēšanas klases ceļiem tās jānovērš 24 stundu laikā, savukārt mazākas nozīmes ceļos remonts var ilgt līdz divām nedēļām.
Ziemas periodā satiksmei bīstamo bedru remontam tiek izmantota aukstā asfalta tehnoloģija, bet piemērotos laikapstākļos tiek veikti plašāki remontdarbi.
Par bojājumiem uz valsts autoceļiem iedzīvotāji aicināti ziņot, zvanot uz VSIA "Latvijas Valsts ceļi" diennakts bezmaksas tālruni 80005555.