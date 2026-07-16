VSAA ar svarīgu atgādinājumu vēršas pie 2024. gadā dzimušo bērnu vecākiem
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aicina 2024. gadā dzimušo bērnu vecākus pārliecināties, vai ir pieprasīts ģimenes valsts pabalsts. Aģentūrā norāda, ka joprojām ir vecāki, kuri šo pabalstu vēl nav pieteikuši.
VSAA atgādina, ka ģimenes valsts pabalstu iespējams pieprasīt arī pēc bērna piedzimšanas, taču tas tiek piešķirts no bērna viena gada vecuma.
Ja pieteikums tiek iesniegts vēlāk, pabalstu izmaksā par iepriekšējiem 24 mēnešiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas. Tādēļ vecāki tiek aicināti ar pieteikšanos nekavēties.
Ja ģimenē jau tiek saņemts ģimenes valsts pabalsts par kādu citu bērnu, tas nenozīmē, ka pabalsts automātiski tiks piešķirts arī jaundzimušajam. VSAA uzsver, ka par katru bērnu nepieciešams iesniegt atsevišķu pieteikumu.
Pieteikumu iespējams iesniegt elektroniski portālā Latvija.gov.lv, izvēloties sadaļu "VSAA informācija un pakalpojumi", pēc tam "Pieteikt jaunu pakalpojumu" un pakalpojumu "Ģimenes valsts pabalsta piešķiršana un izmaksāšana".
VSAA aicina vecākus pārbaudīt, vai pabalsts ir pieprasīts, lai nezaudētu iespēju saņemt pienākošos valsts atbalstu.