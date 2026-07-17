Divu dienu garumā Siguldā svinēs Apkaimes svētkus
Jau šajā nedēļas nogalē Siguldā svinēs Apkaimes svētkus, kas norisināsies jau piekto reizi, Siguldas pagasta Kultūras nama apkaimē pulcējot novada iedzīvotājus un viesus, ģimenes un draugus, lai divu dienu garumā baudītu koncertus, izklaides un kopā būšanas prieku.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, svētki sāksies 17. jūlija vakarā ar jauniešu disko vakaru, Uģa Eihvalda bungu klases koncertu un stāvizrādi “Kalvis un Jānis smejas ar publiku”. Plkst. 20.00 svētkus jaudīgi ieskandinās Uģa Eihvalda bungu klase, piepildot apkārtni ar enerģiskiem ritmiem un īpašu svētku atmosfēru. Savukārt no plkst. 21.30 Siguldas pagasta Kultūras nama pagalmā durvis vērs Zaļā māja, kur vakaru papildinās humora deva – komiķi Jānis Kreičmanis un Kalvis Troska aicinās uz stand-up izrādi “Kalvis un Jānis smejas [p]ar publiku”. Vietu skaits ir ierobežots, ieeja par ziedojumiem.
Savukārt 18. jūlijā visas dienas garumā apmeklētājus priecēs plaša svētku programma – koncerti, radošās darbnīcas, teātra izrādes, sportiskas aktivitātes, amatnieku, mājražotāju un dizaina tirgus, “Andele-mandele”, lielās koka spēles un citas norises visai ģimenei.
Svētku kulminācijā ikviens aicināts uz ilgi gaidīto zaļumballi plkst. 23.00 Siguldas pagasta Kultūras namā kopā ar grupu “Perlamutrs”, kas parūpēsies par lustīgu noskaņu līdz pat vēlai vakara stundai.
Pasākuma programma
17. jūlijs
- plkst. 18.00 disko vakars jauniešiem “Kur palika Genoveva!?”;
- plkst. 20.00 Uģa Eihvalda bungu klases noslēguma koncerts ar bungu kopspēli;
- plkst. 21.30 stand-up “Kalvis un Jānis smejas [p]ar publiku”.
18. jūlijs
- plkst. 10.00 Siguldas pagasta Kultūras nama pūtēju orķestra koncerts;
- plkst. 10.00 dizaina, amatnieku un mājražotāju tirgus;
- plkst. 10.00 svētku aktivitātes Klikk centrā;
- plkst. 11.00 lielās koka spēles;
- plkst. 11.00 “Andele-mandele” tirdziņš;
- plkst. 12.00 leļļu teātra izrāde “Patiess stāsts par Čingo Babu un Lielo gliemezi, un jūras karaļa bēdām”;
- plkst. 12.00 radošās darbnīcas kultūras nama pagalmā;
- plkst. 12.00 bibliotēkas stāsti;
- plkst. 12.00, 13.00, 14.00 ekskursija pa LNA Rīgas reģionālā arhīva Pierīgas dokumentu nodaļu, Institūta ielā 2B;
- plkst. 12.00 izglītojošas aktivitātes šķirošanas laukumā “Zemdegas”;
- plkst. 12.30 lielo ziepju burbuļu aktivitātes visai ģimenei;
- plkst. 13.00 pūtēju ansambļa “Sigulda” koncerts;
- plkst. 13.00 sportiskās aktivitātes un atrakcijas sporta laukumā Peltēs, Institūta ielā 12;
- plkst. 14.00 Līgatnes muzikālā amatieru teātra izrāde “(S)pēriens”;
- plkst. 15.00 fotoorientēšanās “Pastaiga Peltēs”;
- plkst. 16.00 sieviešu vokālā ansambļa “S!” koncerts;
- plkst. 17.00 zinātniskais teātris;
- plkst. 18.00 apkaimes amatieru mākslas kolektīvu koncerts “Mēs esam…”;
- plkst. 23.00 zaļumballe ar grupu “Perlamutrs”.
Tiekamies Apkaimes svētkos – vietā, kur top skaistākās vasaras atmiņas!