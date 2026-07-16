Valsts policija meklē četrus Gulbenes novadā pazudušus jauniešus
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošos jauniešus – Samantu Meisteri (dzimusi 2010. gadā), Vitu Eveloni (dzimusi 2010. gadā), Rihardu Paeglīti un Sandri Jucēviču.
Jaunieši dažādos laikos patvaļīgi devušies prom no Ģimenes atbalsta centra “Saule” Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, un līdz šim brīdim viņu atrašanās vieta nav zināma.
Samanta Meistere ir aptuveni 1,60 metrus gara, smalkas miesasbūves, ar tumši brūniem matiem.
Vita Evelone, aizejot no centra, bija ģērbusies platās džinsu biksēs, tumšas krāsas hūdijā un sporta apavos.
Rihards Paeglītis ir aptuveni 170 cm garš, vidējas miesasbūves, ar blondiem matiem un pelēkām acīm. Aizejot no centra, viņš bija ģērbies melnos šortos, pelēkā T-kreklā, melnā hūdijā un melnās “Nike” sporta kurpēs.
Sandris Jucēvičus aizejot no centra, bija ģērbies baltā sporta kostīmā un sporta apavos.
Visiem četriem jauniešiem ir nosliece uz klaiņošanu.
Valsts policija aicina ikvienu, kura rīcībā ir informācija par jauniešu iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties par to informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruni 25484675 vai 112.