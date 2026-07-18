Pateicoties vecāku un pedagogu iniciatīvai Kaibalā atjaunota publiski pieejamā aka
Šī gada februārī Ogres novada pašvaldība izsludināja konkursu "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā", kurā savu ideju īstenošanai pilna vai daļēja finansējuma saņemšanai varēja pieteikties nereģistrētas iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas (NVO). Maksimālais vienam projektam pieejamais finansējums bija 2000 eiro, ko konkursa dalībnieki varēja izmantot savas ieceres īstenošanai.
Kā informē Ogres novada pašvaldībā, šogad pirmo reizi savus spēkus projektu konkursā izmēģināja arī nereģistrēta iedzīvotāju grupa "PII "Pūt vējiņi" Kaibalas Montesori grupu vecāku un pedagogu komanda". Komandu veidoja četras entuziastiskas dalībnieces - Laura Trasūne Strode, Guna Krasovska, Irina Krutova un Kristīne Āriņa.
Konkursam tika pieteikta ideja par Kaibalas PII "Pūt vējiņi" teritorijā esošās publiski pieejamās akas atjaunošanu un sakārtošanu. Projekts guva atbalstu, un pēc finansējuma saņemšanas jūlija pirmajās nedēļās tika uzsākti akas atjaunošanas darbi. To laikā aka tika iztīrīta, nomainīts akas grods, vinda, ķēde ar spaini un akas vāks, uzstādīts jauns akas jumtiņš, nobruģēts laukums ap aku, uzstādīts soliņš, kā arī veikta akas dezinfekcija.
Visus atjaunošanas darbus veica SIA "Ūdens risinājumi".