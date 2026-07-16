Ar rokmūziku, zemenēm un plašu programmu aizvadīti Mālpils Zemeņu svētki
Ar vairāk nekā 10 000 apmeklētāju, rokmūzikas enerģiju, zemeņu smaržu un radošuma pilnu programmu aizvadīti Mālpils Kultūras centra rīkotie sestie Mālpils Zemeņu svētki, kas šogad norisinājās ar tēmu “Roķīgā zemene”.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, visas dienas garumā Mālpili piepildīja krāšņi noformējumi, zemenīgas noskaņas, sporta sacensības, mākslas un modes notikumi, koncerti, svētku tirgus un daudzveidīgas aktivitātes visām paaudzēm, pulcējot tūkstošiem apmeklētāju no visas Latvijas.
Mālpils Kultūras centra komanda priecājas, ka arī šogad daba bija svētkiem labvēlīga – lieliskie laikapstākļi ļāva pilnvērtīgi īstenot plašo programmu un visas dienas garumā baudīt svētku atmosfēru. Īpašs gandarījums ir par lielo apmeklētāju atsaucību, kas apliecina, ka Mālpils Zemeņu svētki kļuvuši par vienu no gaidītākajiem vasaras notikumiem Siguldas novadā.
SPORTA AKTIVITĀTES
Mālpils Zemeņu svētku diena tradicionāli iesākās ar sportiskām aktivitātēm, kas jau no agra rīta pulcēja gan dalībniekus, gan līdzjutējus. Mālpils stadionā visas dienas garumā valdīja īsta sacensību atmosfēra – norisinājās futbola turnīrs, volejbola laukumā spēkiem mērojās “Ķer un servē” komandas, bet turpat blakus spraigas cīņas risinājās arī virves vilkšanas turnīrā. Sportiskajās aktivitātēs kopumā piedalījās ap 170 dalībnieku.
FUTBOLA TURNĪRS
Futbola turnīrā piedalījās 13 pieaugušo komandas un 11 bērnu komandas, kas sacentās trīs vecuma grupās – U14, U12 un U10. Uz Mālpili bija mērojušas komandas no Siguldas, Rīgas, Ķekavas, Ogres un citām Latvijas vietām. Visas dienas garumā spēļu gaitu atraktīvi komentēja sporta komentētājs Matīss Timofejevs, radot īstu futbola svētku noskaņu.
Pieaugušo konkurencē uzvaru izcīnīja komanda “Suntaži United”, otro vietu ieguva “Traktors/Pieredze”, bet trešajā vietā ierindojās “Karstie auni”. U14 vecuma grupā uzvarēja komanda “Pēdējā minūte”, aiz sevis atstājot “Baltos fūžus” un “Sidgundas bosus”. U12 grupā pirmo vietu ieguva “Baltie balleri”, otro – “Balleri United”, bet trešo – “Raķetes”. Savukārt U10 grupā uzvarēja “Mālpils muižkungi”, otrajā vietā ierindojās komanda “Sigulda”, bet trešo vietu izcīnīja FK “Dzimtenīte”.
“ĶER UN SERVĒ” TURNĪRS DĀMĀM
Līdzās futbola laukumam norisinājās sieviešu komandu turnīrs “Ķer un servē”, kurā piedalījās deviņas komandas no dažādiem Latvijas novadiem. Mālpili pārstāvēja divas “Mālpils Zemenes” komandas, bet turnīrā startēja arī dalībnieces no Bauskas, Rēzeknes novada, Madonas, Aizkraukles, Ropažiem un Lēdmanes. “Ķer un servē” ir uz volejbola noteikumiem balstīts sporta veids, kurā bumba netiek atsista, bet gan noķerta un tikai tad mesta tālāk, padarot spēli dinamisku un pieejamu plašākam dalībnieču lokam.
Par turnīra uzvarētājām kļuva komanda “Bauskas lauvenes”, otro vietu ieguva “BezĒ” no Lūznavas, Rēzeknes novadā, bet trešo vietu izcīnīja “Foksijas” no Dricāniem, Rēzeknes novadā. Pēc sacensībām sportiskās dāmas devās arī svētku gājienā, apliecinot, ka sports ir neatņemama Mālpils Zemeņu svētku sastāvdaļa.
VIRVES VILKŠANAS TURNĪRS
Ne mazāk spraigas cīņas norisinājās arī virves vilkšanas turnīrā, ko organizēja biedrība “Sporta entuziastu klubs Sigulda”, Latvijas Virves vilkšanas federācija un Mālpils Kultūras centrs. Turnīrā piedalījās četras komandas, un jau otro gadu pēc kārtas uzvaras kausu izcīnīja komanda “Traktors”. Otrajā vietā ierindojās komanda “Ar mani atkal runā deputāts”, trešo vietu ieguva “Spāre”, bet ceturtajā vietā palika komanda “Suntaži”.
ZEMENĪGI ROĶĪGS TIRGUS
Jau no pusdienlaika svētku teritoriju piepildīja vairāk nekā 200 mājražotāji, amatnieki, ēdinātāji un tirgotāji no dažādām Latvijas vietām, piedāvājot apmeklētājiem vietējos gardumus, amatniecības izstrādājumus, dizaina preces un, protams, zemenes visdažādākajās garšās, tekstilā, keramikā un citos veidos. Par īpašu svētku noskaņu un radošāko noformējumu rūpējās arī paši tirgotāji.
Pēc tirgus organizatores Ilzes Andersones un viņas komandas vērtējuma ar SIA “Lugarde” balvām tika godalgoti trīs tirgotāji. Par fifīgākajiem ēdinātājiem tika nominēta “Rozes virtuve”, īsts zemenīšu sapnis bija “Poli rotas”, bet zemenes ar pienu un zemenes pa sienu tika atzinīgi vērtētas “Dodo pankūkas”. Svētku tirgus arī šogad bija viena no apmeklētākajām Zemeņu svētku norises vietām, kur visas dienas garumā valdīja rosība un vasarīga atmosfēra.
SVĒTKU GĀJIENS
Par vienu no krāšņākajiem un gaidītākajiem dienas notikumiem kļuva tradicionālais Mālpils Zemeņu svētku gājiens, kurā šogad piedalījās 24 kolektīvi, uzņēmumi, iestādes un biedrības. Svētku gājienu pie Mālpils muižas sagaidīja folkloras kopas “Mālis” asprātīgie uzsaucieni, bet uz Zemeņu lielās skatuves sagaidīja Voldemārs un Liene Cērpi. Gājienu ievadīja mālpilietis Ramonds Grollis, kurš ar sarkano traktoru veda lielo svētku karalieni, Zemeņu svētku simbolu – ZEMENI! Tai sekoja Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, domes priekšsēdētāja vietniece Ance Kaimiņa, Siguldas novada Kultūras un tūrisma centra direktors Kristaps Kiršteins, SIA “Mālpils ZemeNes” pārstāve Santa Kraukle, Mālpils Kultūras centra direktore Edīte Priekule un Zemeņu svētku idejas autore, biedrības “Mālpils iedvesmo” vadītāja Kristīne Jonīte Jurkēviča.
Gājienā valdīja īsta “Roķīgās zemenes” noskaņa – dalībnieki bija sagatavojuši atraktīvus tērpus, radošus noformējumus un tematiskus transportlīdzekļus. Skatītāju ovācijas izpelnījās īpaši SIA “KVIST” motociklisti, SIA “Lugarde” ar māju uz riteņiem, retro automobiļu parāde, kvadracikli, Inčukalna pūtēju orķestris, kā arī Mālpils un Siguldas novada amatiermākslas kolektīvi. Gājiena noslēgumā svētku dalībniekus sveica Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, simboliski noslēdzot krāšņo svētku parādi ar skaļām taurēm.
MODES SKATE “ZEMENES UZ MĒLES”
Mālpils Zemeņu svētkos allaž apmeklētāji pucējās zemenīgās kleitās un rotās, uzvalkos un cepurēs, kuras rotā zemeņu tēma. Tā radās ideja veidot modes skati, kas aizsākās Mālpils Mākslas dienās, sadarbībā ar Siguldas novada Mākslas skolām, Māras Ārentes vadībā. Modes skatei “Zemenes uz mēles” varēja pieteikties šuvējas, mājražotāji, amatnieki un vienkārši modes mīļotāji, kā arī skolēni no mākslas skolām, kas bija radījuši tērpus klašu un pedagogu iesaistītā darbā.
Modes skati vadīja un tērpus vērtēja modes mākslinieks un dārzkopis Dāvids (Romans Dāvids Andrejevs). Uz skatuves 15 radošos uznācienos tika demonstrētas Latvijas Mākslas akadēmijas studentu, Mālpils, Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un Ropažu mākslas skolu audzēkņu, kā arī amatierkolektīvu radītās kolekcijas.
1. vietu ieguva Mores Tautas nama lietišķās mākslas studija “More” (vadītāja Gundega Pētersone) par izcilu šūšanas kvalitāti un pārdomātu četru gadalaiku konceptu un māksliniecisko sniegumu, 2. vietu ieguva Ropažu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar kolekciju “Ziedošās zemenes” par krāšņo tērpu kolekciju, izdomu, radošumu, ko Dāvids īpaši atzina kā savu simpātiju, bet 3. vietu saņēma Mālpils Kultūras centra vokālais ansamblis “Sidgundietes” par radošu uzdrīkstēšanos, apliecinot, ka arī ielas tērps, saskaņots ar pārdomātu priekšnesumu, ir vērtība, kas liek uzdrīkstēties katram uzkāpt uz mēles. Katrs modes skates dalībnieks saņēma īpaši šim notikumam keramikas studijas “Māl-pils” vadītājas Gunas Petrēvicas radītu porcelāna zemenes brošu, savukārt laureātu balvas sarūpēja SIA “Mālpils ZemeNes” un ar stādiem papildināja “Augusta Zemenes”.
Modes skate pulcēja kuplu skatītāju skaitu un kļuva par vienu no gaidītākajiem un emocionālākajiem šī gada Zemeņu svētku notikumiem, kuru vadīja pasākuma organizatore Agita Mačuka un Lielās skatuves vadītājs, aktieris Mārtiņš Kalita.
KONKURSS “ROĶĪGĀ ZEMEŅU KŪKA”
Par vienu no gardākajiem Mālpils Zemeņu svētku notikumiem kļuva starptautiskais kūku konkurss “Roķīgākā zemeņu kūka”, kas visas dienas garumā norisinājās Mālpils muižas klētī. Apmeklētāji varēja aplūkot konkursam radītās kūkas, satikt to autores un balsot par savu favorītu “Skatītāju simpātijas” nominācijā.
Apbalvošanā 1. vietu kūku konkursā “Roķīgākā zemeņu kūka” ieguva Inese Krūmiņa ar kūku “Nāc dejot”. 2. vietu ieguva Daiga Karlsone ar kūku “Sadziedāsim!?”, bet 3. vietu – Kristīne Brīvkalne ar kūku “Noslēpumainā dumpiniece”. Pirmajai vietai galveno balvu pasniedza SIA “KVIST”, savukārt Svētku ēdienu vēstniecība pirmo trīs vietu ieguvējam dāvināja 20 kilogramu miltu maisus, novēlot, lai arī turpmāk top gardas un radošas kūkas. Skatītāju simpātijas balvu ieguva Amanda Neimane ar kūku “Ozijs vandās Sidgundā”. Siguldas novada pašvaldības šimpātiju balvu ieguva Paula Lemberga ar kūku ”Vasaras skūpsts”.
Konkursa darbus vērtēja deviņu cilvēku žūrija, kuras priekšsēdētāja bija “Kūku muzeja” vadītāja Ilze Kupča. Žūrijā darbojās juriste un dzīves iedvesmotāja Ieva Brante, žurnāla “100 Labi Padomi” galvenā redaktore Ilze Trofimova, pārtikas tehnoloģe Evita Bundule, “Zemeņu muižas” šefpavārs Rolands Kiršteins, Gastronomijas institūta vadītāja Inese Preisa, Latvijas lielāko kūku cepšanas konkursu laureāte Sintija Lukjaņeca, “Mālpils muižas” īpašnieks un mākslas mecenāts Aldis Plaudis un Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis.
Kūku cepējus ar balvām un īpašajām simpātiju balvām sveica SIA “KVIST”, Svētku ēdienu vēstniecība, Siguldas novada pašvaldība, žurnāls “100 Labi Padomi”, SP Food un Dansuker, pateicoties ikvienam dalībniekam par radošumu, meistarību un ieguldījumu Zemeņu svētku gardākā notikuma tapšanā.
Šogad kūku konkursā piedalījās arī Ruta Pogorelova ar kūku “Rubīna sapnis”, Luīze Marta Lemberga ar kūku “Rokenrols”, Edgars Indriksons ar kūku “Ripojošie akmeņi” (“Rolling Stones”), Laila Rudzone ar kūku “Zemeņu solo”, Liene Aktanaroviča ar kūku “Zemeņu smarža!”, Nita Bēma ar kūku “Rock & roll zemene”, Šarlote Mūrmane un Elza Gailuma ar kūku “Pele, roks un zemenes”, Gita Prikule ar kūku “Vecmāmiņas roks”, Sanita Vaidere ar kūku “Šokolādes kūka Zemene ar pipariņu”, Baiba Stepanova ar kūku “Lauku ritmi”, Anastasija Ezeriņa ar kūku “Zemenes šokolādē”, Dzintra Meijere ar kūku “Nāriņu rokenrols”, Zane Žeivate ar kūku “Burvīgais kumoss”, Adrija Šuste no “Mājas našķiem” ar kūku “Roķīgais Roks”, Ieva Ermansone ar kūku “Tautasdziesma” un Valda Štamere ar kūku “Dzimtā valoda”.
MĀKSLAS MUIŽAS KONKURSIZSTĀDE “TEODORS’26”
Mākslas muižā Zemeņu svētku apmeklētāji varēja aplūkot 2. starptautiskās konkursizstādes “TEODORS’26” darbus, kas veltīti tēlnieka Teodora Zaļkalna 150. jubilejai. Konkursa darbus vērtēja mākslas zinātniece un kuratore Astrīda Rogule, Siguldas novada pašvaldības pārstāve Solvita Strausa un Mākslas muižas dibinātāja un izstādes kuratore Anete Kalniņa-Blumberga. Profesionāļu grupā galveno balvu un 1000 eiro profesionālās darbības honorāru saņēma Pēteris Līdaka par darbu “Puscūka”, bet studentu grupā galveno balvu, 500 eiro profesionālās darbības honorāru un iespēju rīkot personālizstādi Mākslas muižā ieguva Filips Dadzītis par darbu “Domājot par Teodoru”. Partneru simpātiju balvas saņēma Ērika Zutere, Dāvis Jānis Baumanis un Zane Ulmane, bet Mākslas muižas pagalmā svētku noskaņu papildināja grupu “aPēdājs” un “PND” koncerti.
KONCERTPROGRAMMA
DEJU KONCERTS “ROKAM PA VECAM”
Par vienu no skaistākajiem Zemeņu svētku notikumiem kļuva Mālpils Kultūras centra deju kolektīvu un viņu draugu koncerts “Rokam pa vecam”. Koncerta režisore Maija Orlova, sadarbojoties ar Janu Baranovsku, radīja koncertuzvedumu, kurā caur latviešu skatuvisko deju tika izstāstīts stāsts par Mālpili, tās cilvēkiem, darbu, tradīcijām un paaudzēm. Koncerta vadītājs Mārtiņš Kalita, tekstu autore Agita Mačuka.
Koncertu ievadīja Janas Baranovskas deja “Tirgū”, kur mīlestības ziedus saņēma skatītāji un “Mālpils kadriļa”, kurā vienkopus dejoja bērni, jaunieši, veidojot paaudžu satikšanos dejā. Dejas mūzikas autors ir Juris Kaukulis, kurš, iedvesmojoties no Mālpils pusē pierakstītajām tautasdziesmām, radījis īpašu skaņdarbu, bet horeogrāfijas autore ir ilggadējā Mālpils deju pedagoģe Lilita Jansone. Šis kopdarbs, kas tapis 2022. gadā, arī šoreiz izpelnījās īpašas skatītāju ovācijas.
Koncertā piedalījās Mālpils Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Kniediņš” (vadītāja Jana Baranovska), Mālpils Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Māra” (vadītāja Maija Orlova), Mālpils Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sidgunda” (vadītāja Māra Gaile‑Dišereite), Mālpils vidusskolas bērnu tautas deju kolektīvs “Dundiņa” (vadītājas Ināra Zutere un Māra Gaile‑Dišereite), kā arī vieskolektīvi – Inčukalna Tautas nama senioru deju kolektīvs “Labāko gadu Virši” (vadītājs Andrs Briņķis), Ogres novada Suntažu Kultūras nama senioru deju kolektīvs “Suncele” (vadītāja Skaidrīte Andževa), Rīgas Bērnu un jauniešu centra “Altona” jauniešu tautas deju kolektīvs “Rits” (vadītāja Lelde Krēsliņa, asistents Nils Sūna) un Salaspils Kultūras nama “Rīgava” vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ūsa” (vadītāja Tatjana Madžule). Koncerts noslēdzās ar kopīgi izdejoto “Zemeņu valsi”, kas kļuva par sirsnīgu pateicību dejotājiem un skatītājiem par kopā piedzīvotajiem svētkiem.
ROKS UN MŪZIKA
Vakara kulmināciju uz Zemeņu lielās skatuves piedzīvoja tūkstošiem apmeklētāju, baudot grupas “Dzelzs vilks” koncertu un koncertprogrammu “Roķīgajiem – tikai tā!”, kurā uzstājās Uldis Marhilevičs, Igo, Antra Stafecka un Ralfs Eilands. Savukārt līdz pat rīta gaismai svētku viesus dejot aicināja grupas “Tumsa” un “Zelta kniede”, bet visas dienas garumā par muzikālo noskaņu rūpējās DJ “Ballīšu zvērs”.
CITVIET SVĒTKOS VARĒJA BAUDĪT
Zemeņu svētku viesi visas dienas garumā varēja doties ekskursijās uz SIA “Mālpils ZemeNes” un “Augusta Zemenes” saimniecībām, iepazīt Skulmju dzimtas mājas ekspozīciju, piedalīties ekskursijās pa Mālpili, kā arī apskatīt izstādes Mālpils Kultūras centrā, Mākslas muižā un citviet svētku norises vietās. Svētku noskaņu papildināja arī koncerts Mālpils Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur uzstājās Mālpils vokālais ansamblis “Vokālā Bilance”, kas šajos svētkos īpaši pārsteidza, svētku gājienā iebraucot ar retro auto un krāšņi piedaloties modes skatē.
Ar vairāk nekā 10 000 apmeklētāju, simtiem dalībnieku un desmitiem notikumu visas dienas garumā Mālpils Kultūras centra rīkotie sestie Mālpils Zemeņu svētki vēlreiz apliecināja, ka tie ir viens no gaidītākajiem vasaras notikumiem Siguldas novadā. Mālpils Kultūras centrs saka sirsnīgu paldies ikvienam māksliniekam, sportistam, kolektīvam, uzņēmējam, brīvprātīgajam, sadarbības partnerim un svētku apmeklētājam, kurš palīdzēja radīt šos patiesi roķīgos, zemenīgos un sirsnīgos svētkus.