Teodora Zaļkalna jubilejā Allažos atklāts skulptūru parks
Allažos, atzīmējot tēlniecības pamatlicēja Teodora Zaļkalna 150. jubileju un Allažu Tautas nama simtgadi, svinīgi atklāts jauns skulptūru parks, kas tapis LMA studentu plenēra “Zaļkalns. Forma. Ainava.” laikā. Organizatori iecerējuši plenēru padarīt par ikgadēju tradīciju, mērķtiecīgi veidojot parku par nozīmīgu kultūras galamērķi Latvijā.
Atzīmējot Allažu pagastā dzimušā Latvijas profesionālās tēlniecības pamatlicēja Teodora Zaļkalna 150. jubileju un Allažu Tautas nama simtgadi, aizvadītajā svētdienā, 12. jūlijā, Allažos svinīgi atklāts jauns un paliekošs kultūras objekts – skulptūru parks. Tas tapis tēlniecības plenēra “Zaļkalns. Forma. Ainava.” rezultātā, kurā nedēļas garumā darbojās jaunie mākslinieki, vēsta Siguldas novada pašvaldība.
Plenēru vadīja pazīstamais Latvijas tēlnieks un Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) profesors Aigars Bikše, bet pašus mākslas darbus un vides skulptūras uz vietas radīja LMA studenti – Mārtiņš Strubergs, Niks Edušs, Lauma Druviņa, Krists Janstevics un Anna Prokofjeva. Šīs skulptūras tagad kļuvušas par paliekošu dāvanu vietējiem iedzīvotājiem un pagasta viesiem.
Atklāšanas pasākumu ar enerģiski iekustināja perkusionists Reinis Reķis. Katra jaunradītā skulptūra tika oficiāli atklāta, visiem pasākuma dalībniekiem vienotā bungu rīboņā to simboliski “iebungojot” un iepūšot tajā dzīvību.
“Visi zina Teodoru Zaļkalnu kā Latvijas tēlniecības pamatlicēju, un viņa dzīvesstāsts ir pierādījums tam, kā vienkāršs lauku puisis, sekojot sapnim, var sasniegt virsotnes, vēl jo vairāk — izglītoties pie pasaules dižgariem un atvest šo pieredzi atpakaļ uz Latviju. Lielākais vēlējums ir – lai šis parks iedvesmo un vairo radītprieku! Lai starp mūsu jaunajiem novadniekiem, kuri te atnāks, kāds sasparotos un noticētu saviem spēkiem. Ļoti gribētos, lai pēc gadiem tieši no šejienes pasaulē iziet jauni, tikpat aizrautīgi darītāji kā savulaik Teodors Zaļkalns,” uzsver projekta vadītāja Vineta Sārtaputna.
Projekta īstenošana ir spilgts piemērs tam, cik daudz var paveikt, visai kopienai līdzdarbojoties. Projektu organizēja biedrība “Allaži Vieno!” sadarbībā ar Allažu Tautas namu, pateicoties Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumam un vietējo novadnieku iesaistei. Kokmateriālus mākslas objektiem sagādāja uzņēmums “Kokapstrāde 98”.
Organizatoru mērķis ir veidot šo tēlniecības plenēru par ikgadēju tradīciju, lai jaunie mākslinieki rada jaunus darbus, tādējādi mērķtiecīgi papildinot un paplašinot skulptūru parku, padarot to par arvien nozīmīgāku kultūras galamērķi Latvijas kartē.
Jaunizveidotais skulptūru parks pie Allažu Tautas nama turpmāk būs atvērts ikvienam apmeklētājam, aicinot ikvienu nākt, apdzīvot šo vietu un gūt iedvesmu jaunām iecerēm.