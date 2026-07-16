Poļu zemenes uzdod par Latvijas zemenēm: kāpēc šo krāpšanu nav iespējams pilnībā izskaust?
Pēc tam, kad atklāti gadījumi, kuros Polijā audzētas zemenes pārdotas kā Latvijas produkcija, Zemkopības ministrijā skaidro, kāpēc šādu maldināšanu nav iespējams pilnībā novērst pat ar pastiprinātām pārbaudēm.
Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Šmits TV24 norādīja, ka galvenais iemesls ir brīva preču aprite Eiropas Savienībā un robežkontroles neesamība starp dalībvalstīm.
Pēc viņa teiktā, pārkāpumu skaitu iespējams samazināt, taču tos pilnībā izskaust nevar. Ja robežkontrole pastāvētu, aizdomīgas kravas būtu iespējams apturēt vēl pirms to nonākšanas Latvijas tirgū. Pašreizējos apstākļos atbildīgie dienesti var reaģēt tikai tad, kad prece jau ir nonākusi tirdzniecībā un pārkāpums tiek konstatēts.
Šmits uzsvēra, ka šādos gadījumos nav runa par neskaidru cenu zīmi vai nejaušu kļūdu marķējumā, bet gan par apzinātu datu viltošanu. Atbildība gulstas uz konkrēto uzņēmumu, kas pircējiem sniedz nepatiesu informāciju par produkta izcelsmi.
Viņš arī norādīja, ka Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda ne tikai pārtikas drošību, bet arī produktu kvalitāti un marķējuma atbilstību faktiskajam saturam.
Līdzīgas pārbaudes notiek visā Eiropas Savienībā, jo pircējiem ir tiesības saņemt patiesu informāciju gan par pārtikas izcelsmi, gan tās kvalitāti.