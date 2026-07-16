Meitene var atrasties Talsu novadā, Mērsragā.
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Šodien 09:40
Talsos bez vēsts pazudusi 15 gadus vecā Elizabete Vigule
Valsts policija meklē 2011. gadā dzimušo Elizabeti Viguli, kura šī gada 6. jūlijā ap pulksten 13.30 izgāja no savas dzīvesvietas Talsos, Strēlnieku ielā 3 un pazuda bez vēsts.
Pazīmes: augums 168 cm, melnas krāsas mati, degunā pīrsings. Jauniete bija ģērbusies melnas krāsas biksēs un džemperī ar kapuci, pelēkas krāsas sporta apavos. Līdzi bija rokas soma. Iespējams, meitene var atrasties Talsu novadā, Mērsragā.
Jauniete šī gada 6. jūlijā ap pulksten 13.30 izgāja no savas dzīvesvietas Talsos, Strēlnieku ielā 3 un pazuda bez vēsts.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kuram ir informācija par viņas iespējamo atrašanas vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.