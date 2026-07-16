Jaunā Aizkraukles taka un skatu laukums
Aizkrauklē, novada pašvaldības teritorijā netālu no katoļu baznīcas, atklāta labiekārtota atpūtas vieta ‒ nepilnus 500 metrus gara taka un skatu ...
Aizkrauklē izveidota jauna taka un skatu laukums. FOTO
Aizkrauklē, netālu no katoļu baznīcas, atklāta labiekārtota atpūtas vieta ‒ nepilnus 500 metrus gara taka un skatu laukums, ziņo pašvaldība.
Posmā no Lāčplēša ielas līdz Daugavas ūdenskrātuvei iedzīvotāji pa šauru pļavas taku gājuši jau izsenis, bet nu taka piedzīvojusi pārvērtības ‒ tā ir kļuvusi apmēram divus metrus plata un ērta iešanai kopā ar ģimeni vai draugiem. Takas galā izveidots skatu laukums ar diviem soliņiem, līdzās novietota atkritumu urna. Skatu laukumā ikviens var baudīt skaistu Daugavas ūdenskrātuves ainavu.
Aizkraukles pilsētas un pagasta pārvaldnieks Aigars Zīmelis informē, ka atpūtas objekta tapšanā tika iesaistīti vairāki uzņēmēji, bet galvenos darbus paveica SIA “Aizkraukles KUK”. Veikta greiderēšana, novadgrāvju tīrīšana un citi darbi. Tā kā taka izveidota vietā, kur bija pļava un auga zāle, takas klātnē izmantots ģeotekstils ‒ ūdenscaurlaidīgs, drenējošs materiāls, uzlabojot ūdens uzsūkšanos, bet galvenais ‒ pasargājot vietu no jauna zāles klājiena veidošanās. Svarīgi arī tas, ka jaunā pastaigu taka ir savienota ar jau iepriekš izveidotajām takām no multifunkcionālā veloparka puses.
Aigars Zīmelis teic, ka ziemā šajā vietā varēs izveidot kvalitatīvu slēpošanas trasi, un aicina saudzēt jauno atpūtas objektu, īpaši soliņus. Viņš arī informē par nākotnes iecerēm ‒ plānots labiekārtot pastaigu vietu posmā no katoļu baznīcas līdz “Kapteiņa krodziņam”. Tur gan nebūs iespējams izveidot divus metrus platu taku, jo krastmala ir izskalota un jārespektē privātīpašumu teritorija.
Takas un skatu laukuma ierīkošana izmaksāja apmēram 7000 eiro kopā ar PVN. Summa tika izlietota no labiekārtošanas darbiem paredzētajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.