Nīcgales pagastam aprit 90 gadi
11. jūlijā Nīcgale svinēja savu 90. gadadienu ar devīzi “Nīcgale - mūsu mājas, skola - mūsu sirdī”.
Nīcgales pagasts nosvinējis 90 gadu jubileju. FOTO
11. jūlijā Nīcgale atzīmēja savu 90. gadadienu ar devīzi “Nīcgale – mūsu mājas, skola – mūsu sirdī”. Jubileja bija īpaša, jo vienlaikus tika godināta arī Nīcgales skolas 90 gadu vēsture.
Uz svinībām bija ieradušies nīcgalieši no dažādām Latvijas vietām un ārvalstīm, lai satiktos ar tuviniekiem, dalītos atmiņās un kopīgi piedzīvotu dzimtās vietas svētkus. Dienas laikā notika mise Nīcgales Dievmātes dzimšanas Romas katoļu baznīcā, kapusvētki, orientēšanās spēle jauniešiem “Izzini Nīcgali”, bērnu aktivitātes un izstāde “Tautas skaņa, tautas rota” Nīcgales Tautas namā. Tajā bija apskatāmi pagājušā gadsimta tautas tērpi un skolas pūtēju orķestra instrumenti – liecības par vietējās kultūras un izglītības vēsturi.
Dace Skutele absolvēja Nīcgales skolu un 27 gadus nostrādāja tajā par pavāri, vadīja arī Nīcgales pagasta amatierteātri “Kvēlošās sirdis” un dejoja folkloras kolektīvā. Viņa ar prieku atceras skolas laikus, kad viss bija kustībā, bija daudz bērnu un notikumu: “Tagad jau grūti iedomāties, ka agrāk bija ne tikai Nīcgales skola, bet arī citas skolas šeit apkārtnē. Es atceros, ka mums viss bija interesanti – dzīvojām bez telefoniem, visu laiku gribējās būt ielās, ziemā pavizināties no kalna, pavasarī iet pārgājienā vai ar riteņiem kaut kur braukt – viss kopā ar draugiem, un 3 km ceļš līdz skolai nebija tāls.”
Lai gan Nīcgales skola savu darbību beidza pirms desmit gadiem, tā joprojām dzīvo cilvēku atmiņās. Jubilejai par godu bijušie pedagogi izveidoja izstādi “Laika liecības – Nīcgales skola cauri gadiem”, kurā apkopoti skolas vēstures materiāli, mācību līdzekļi, darba rīki, plakāti, kartes, instrumenti un citi priekšmeti. Skolas pēdējā direktore Antija Vēvere kopā ar kolēģiem vairākus mēnešus rūpīgi atlasīja un sakārtoja kolekciju, kas pēc apjoma un vērtības varētu kļūt par pilnvērtīga muzeja pamatu. Pirmajā stāvā izvietoti vēsturiskie fotoattēli un materiāli par skolu un pagastu. Absolvente Laura Amata (Skuķe), kura skolu pabeidza 2005. gadā, atzina, ka, apskatot izstādi, sajutusi, it kā būtu atgriezusies skolas laikā.
Nīcgales skolas vēsture sākās 1936. gadā, kad tika dibināts pagasts un atvērta skola. Gadu gaitā izglītības iestāde piedzīvoja pārmaiņas – deviņdesmito gadu beigās radās draudi to slēgt, jo vecā ēka neatbilda drošības prasībām. Tomēr, pateicoties vietējo iedzīvotāju, pašvaldības un atbalstītāju neatlaidībai, izdevās īstenot sapni par jaunu skolas ēku. 1999. gada 1. septembrī tika atklāta jaunā Nīcgales pamatskola, kuras atklāšanā piedalījās Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Līdz skolas slēgšanai 2016. gadā to absolvēja 171 skolēns. Jubilejas kulminācija notika Nīcgales sporta zālē ar pasākumu “Nīcgale 90: Paaudžu kods”, kurā bijušie skolotāji, absolventi, uzņēmēji un vietējās kopienas pārstāvji dalījās atmiņās un vēlēja Nīcgalei turpmāku izaugsmi. Svētku noslēgumā izskanēja koncerts ar vietējo kolektīvu un viesmākslinieku piedalīšanos, bet vakars turpinājās ar balli kopā ar “Jasmuižas zēniem”.