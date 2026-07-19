Robežsardzi papildina 18 virsnieki, taču austrumu robežai joprojām trūkst spēku
10. jūlijā Rēzeknē notika profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Robežapsardze" pilna laika izlaidums.
Valsts robežsardzes koledžas absolventu pulkam pievienojušies 18 jaunie virsnieki, kuri saņēma leitnanta dienesta pakāpi un drīzumā sāks darbu dažādās dienesta vietās. Viņu vidū ir arī Juris Iesalnieks, kurš pēc pieredzes darbā uz robežas nolēmis turpināt izglītību un veidot karjeru robežsardzē. “Motivācija, pirmkārt, ir patriotisms, vēlme aizsargāt savu valsti un arī vēlme veidot izaugsmi savai karjerai,” "Latvijas Televīzijai" norādīja jaunais leitnants.
Lai gan jaunie speciālisti ir nozīmīgs papildinājums dienestam, robežsardze joprojām saskaras ar personāla trūkumu. Robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts atzina, ka optimizācijas iespējas dienestā ir gandrīz izsmeltas un papildu cilvēkresursi īpaši nepieciešami uz zaļās robežas. “Mēs redzam, ka nepieciešamas papildu 145 vietas tieši uz zaļās robežas,” sacīja Pujāts, piebilstot, ka nepieciešami arī darbinieki jaunajā aizturēto migrantu izmitināšanas centrā Raudā.
Drošības situācija pie Latvijas austrumu robežas joprojām saglabājas sarežģīta – šā gada pirmajā pusgadā no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 7600 migrantu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, sveicot jaunos virsniekus, uzsvēra, ka robežas stiprināšana ir ilgtermiņa darbs, kurā nepieciešami gan profesionāli cilvēki, gan atbilstošs tehniskais nodrošinājums un labāki dienesta apstākļi.