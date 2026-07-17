Kuldīgā uz laiku apmeklētājiem nebūs pieejams skatu tornis
Foto: Kuldīgas novada pašvaldība
Kā norāda pašvaldība, darbi norisināsies līdz 23. jūlijam, un šajā laikā tornis apmeklētājiem būs slēgts.
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Kuldīgā uz laiku apmeklētājiem nebūs pieejams skatu tornis

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Kuldīgas skatu tornī uz laiku tiks pārtraukta apmeklētāju uzņemšana, lai veiktu nepieciešamos aizsargsieta nomaiņas darbus.

Kuldīgā uz laiku apmeklētājiem nebūs pieejams skat...

Kā norāda pašvaldība, darbi norisināsies līdz 23. jūlijam, un šajā laikā tornis apmeklētājiem būs slēgts. Kuldīgas skatu tornis ir kļuvis par iecienītu vietu gan novadniekiem, gan viesiem no Latvijas un plašās pasaules. No tā paveras skats uz UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Kuldīgas vecpilsētu un gleznaino Ventas ieleju.

"Aicinām ņemt vērā īslaicīgos ierobežojumus un pēc remontdarbu noslēguma atkal baudīt Kuldīgas ainavu no skatu torņa augstumiem," norāda pašvaldība.

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