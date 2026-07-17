Kā norāda pašvaldība, darbi norisināsies līdz 23. jūlijam, un šajā laikā tornis apmeklētājiem būs slēgts.
Novadu ziņas
Šodien 07:10
Kuldīgā uz laiku apmeklētājiem nebūs pieejams skatu tornis
Kuldīgas skatu tornī uz laiku tiks pārtraukta apmeklētāju uzņemšana, lai veiktu nepieciešamos aizsargsieta nomaiņas darbus.
Kā norāda pašvaldība, darbi norisināsies līdz 23. jūlijam, un šajā laikā tornis apmeklētājiem būs slēgts. Kuldīgas skatu tornis ir kļuvis par iecienītu vietu gan novadniekiem, gan viesiem no Latvijas un plašās pasaules. No tā paveras skats uz UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Kuldīgas vecpilsētu un gleznaino Ventas ieleju.
"Aicinām ņemt vērā īslaicīgos ierobežojumus un pēc remontdarbu noslēguma atkal baudīt Kuldīgas ainavu no skatu torņa augstumiem," norāda pašvaldība.