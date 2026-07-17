Grasās noteikt atvieglojumus vecāku līdzfinansējumam par mācībām Liepājas Karostas mūzikas skolā
Liepājas pašvaldība iecerējusi mainīt līdzfinansējuma kārtību Karostas mūzikas skolā, paredzot plašākus atvieglojumus ģimenēm un lielāku atbalstu bērniem, kuri apgūst profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas.
Liepājas Karostas mūzikas skolā līdzfinansējuma kārtībā paredzēts ieviest skaidrākus nosacījumus un paplašināt atbalsta iespējas dažādām audzēkņu grupām. Plānotās izmaiņas paredz pilnībā atbrīvot no maksas bērnus ar invaliditāti, ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus, kā arī audzēkņus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Tāpat atvieglojumi būs pieejami bērniem ar augstiem sasniegumiem profesionālās ievirzes izglītībā.
Vienlaikus paredzēts noteikt 50% līdzfinansējuma samazinājumu daudzbērnu ģimenēm, bet 25% atlaidi – ģimenēm, kurās vairāk nekā viens bērns apgūst mūzikas izglītību, kā arī audzēkņiem, kuri vienlaikus mācās vairākās programmās. Pašvaldība norāda, ka jaunā kārtība palīdzēs veidot vienotu un caurskatāmu sistēmu, vienlaikus veicinot bērnu iespējas attīstīt muzikālās prasmes neatkarīgi no ģimenes finansiālajām iespējām.