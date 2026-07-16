Pazīstams itāļu restorāns pārtrauc darbību Latvijā
Restorāns "Vapiano" tirdzniecības centrā "Origo" pārtrauks darbību, apliecināja uzņēmuma pārstāvji.
Tas bija vienīgais "Vapiano" restorāns Latvijā, līdz ar to "Vapiano" vairs nebūs pārstāvēts Latvijā.
Restorāna pēdējā darba diena ir trešdien, 15. jūlijā. Uzņēmumā neatklāja, cik darbinieku zaudēs darbu.
Uzņēmuma paziņojumā sociālajos tīklos teikts, ka "šodien ir mūsu pēdējā darba diena. Ja vēl plānoji mūs apciemot, tad šī ir pēdējā iespēja to izdarīt."
Itāliešu restorānu tīkls "Vapiano" šogad februārī beidza darbību Lietuvā. "Vapiano" Lietuvā bija divi restorāni, un abi atradās Viļņā.
"Vapiano" vadītāja Baltijas valstīs un Somijā Marena Uibo iepriekš sacīja, ka uzņēmums "Piano Ozas", kas pārvalda restorānu tīklu "Vapiano" Lietuvā, atlaidīs visus darbiniekus. Uibo uzsvēra, ka "Piano Ozas" nepiesaka bankrotu, bet aizies no tirgus, pildot visas juridiskās saistības, kas saistītas ar slēgšanu.
"Vapiano" franšīzes pārvaldītājs Baltijā un Somijā ietilpst Igaunijas uzņēmēja Margusa Linnamē kontrolētajā holdingā "MM Grupp". Pieci "Vapiano" restorāni atrodas Igaunijā, viens Latvijā un divi - Somijā.
Pasaulē darbojas vairāk nekā 170 "Vapiano" restorāni vairāk nekā 30 valstīs.