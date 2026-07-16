Jūrmalas pludmalē pazūd četrus gadus vecs bērns; pēc plašiem meklēšanas darbiem zēns veiksmīgi atrasts. VIDEO
Trešdienas priekšpusdienā Jūrmalas pludmalē pazuda četrgadīgs zēns, kura meklēšanā nekavējoties tika iesaistīti operatīvie dienesti. Nepilnas stundas laikā bērns tika atrasts un nodots ģimenei sveiks un vesels.
Kā vēsta raidījums "Degpunktā", operatīvie dienesti izsaukumu no izmisušās ģimenes saņēma trešdien ap plkst. 11.00. Glābēji nekavējoties uzsāka bērna meklēšanas darbus plašā posmā no Dzintariem līdz pat Lielupes pludmalei. Pie Bulduru pludmales tika piesaistītas vairākas operatīvo dienestu automašīnas, un ugunsdzēsēji bija sagatavojuši laivas meklēšanas uzsākšanai ūdenī.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes 4. daļas vada komandieris Deniss Golubevs raidījumam skaidro, ka VUGD darbinieki pievienojās jau uzsāktajiem meklēšanas darbiem. Paralēli meklēšanai pludmales krastā, likumsargi pārmeklēja arī tuvējās ielas un kafejnīcas.
Meklēšanas operācija noslēdzās sekmīgi, un nepilnas stundas laikā zēnu atrada pašvaldības policijas darbinieki. Noskaidrojies, ka bērns šajā laikā viens pats bija paspējis mērot aptuveni pusotra kilometra attālumu. Pēc atrašanas zēns tika apskatīts, un, tā kā veselības problēmas netika konstatētas, mediķu palīdzība zēnam nebija nepieciešama.
Zēna māte atzina, ka ģimene vienkārši nebija pamanījusi to mirkli, kad bērns nozudis no redzesloka. Šoreiz gan viss beidzies laimīgi, un atgadījums ģimenei noslēdzies vien ar pamatīgu izbīli.