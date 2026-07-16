Tiesa skatīs lietu par iespējamu viltotu medicīnisko izziņu, kas izmantota tiesas sēdes atlikšanai (precizējums)
(1. rindkopā precizētas apsūdzētās personas - starp apsūdzētajiem nav Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas padomes loceklis un advokāts Aldis Liepiņš.) Rīgas pilsētas tiesa nākamā gada 21. aprīlī plkst. 11 sāks skatīt krimināllietu, kurā ģimenes ārste Anita Frīdvalde un kāda persona vārdā Aldis Liepiņš apsūdzēti par viltotas medicīniskās izziņas sagatavošanu un izmantošanu.
Neminot apsūdzēto vārdus, prokuratūrā informēja, ka viena persona apsūdzēta par to, ka uzkūdīja viltot dokumentu, to realizēt un pēc tam to izmantoja, savukārt otra persona - ģimenes ārste - par to, ka viltoja dokumentu un to realizēja.
2025. gada oktobrī apsūdzētā persona nolūkā attaisnot savu neierašanos uz tiesas sēdi civillietā un panākt tās atlikšanu vērsās pie savas ģimenes ārstes ar lūgumu sagatavot dokumentu par viņa veselības stāvokli, kurā tiktu norādītas patiesībai neatbilstošas ziņas par veselības stāvokli un nepieciešamību ievērot gultas režīmu.
Pēc apsūdzētās personas pamudinājuma ģimenes ārste sagatavojusi un parakstījusi izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, kurā apzināti norādījusi patiesībai neatbilstošas ziņas par pacienta veselības stāvokli, kā arī nodevusi minēto dokumentu turpmākai izmantošanai.
Dokuments tika iesniegts tiesā, pamatojoties uz kuru, tiesas sēde tika atlikta.
Lietu pirms nodošanas prokuratūrai izmeklēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.