Lietuvieši masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Vai Latvijā būs tāpat?
Daudzi cilvēki gadiem ilgi krājuši pensijai, tomēr tagad izvēlas šo naudu saņemt jau šodien. Lietuvā pēc pensiju sistēmas reformas desmitiem tūkstošu iedzīvotāju nolēmuši pārtraukt uzkrāšanu un izņemt savus līdzekļus. Vai līdzīga situācija varētu atkārtoties arī Latvijā?
Otrajā ceturksnī Lietuvā pensiju otrā līmeņa uzkrājumus izņēmuši 98 900 cilvēku jeb 7,2% no visiem sistēmas dalībniekiem, informē Lietuvas Investīciju un pensiju fondu asociācija.
Vēl 5700 cilvēku izvēlējušies izņemt daļu uzkrājuma – ceturtdaļu no uzkrātās summas –, taču turpina piedalīties pensiju sistēmā.
Kopumā kopš gada sākuma Lietuvā pensiju otro līmeni pametuši gandrīz 550 000 cilvēku. Pensiju fondi šajā laikā zaudējuši aktīvus 4,4 miljardu eiro apmērā.
Vidēji cilvēki saņēma vairākus tūkstošus eiro
Tie, kuri izvēlējās izņemt uzkrājumu, vidēji bija sakrājuši nedaudz vairāk nekā 9000 eiro. Daļa naudas – aptuveni trešdaļa – tika pārskaitīta Lietuvas sociālās apdrošināšanas fondam “Sodra”, bet ap 6400 eiro nonāca pašu cilvēku rīcībā.
No šīs summas aptuveni 2700 eiro bija pašu iemaksātā nauda, bet pārējais – pensiju fondu nopelnītā ieguldījumu atdeve.
Tikmēr tiem iedzīvotājiem, kuri turpināja uzkrāt, vidējais uzkrājums otrā ceturkšņa beigās bija ap 7600 eiro.
Vai Latvijā cilvēki arī gribētu izņemt pensijas naudu?
Lietuvas piemērs atkal aktualizējis jautājumu – vai cilvēki vairāk uzticas pensiju sistēmai vai arī vēlas paši kontrolēt savu naudu?
Latvijā pašlaik pensiju otrā līmeņa līdzekļus brīvi izņemt nav iespējams. Uzkrājums tiek veidots līdz pensijas vecumam, un to iespējams izmantot tikai likumā noteiktajos gadījumos.
Tomēr diskusijas par pensiju sistēmas nākotni Latvijā ik pa laikam atgriežas – īpaši laikā, kad cilvēki izjūt dzīves dārdzības pieaugumu un vēlas lielāku kontroli pār saviem ienākumiem.
Lietuvas pieredze rāda – izvēle nav vienkārša
Lai gan daudzi iedzīvotāji saņēma iespēju tikt pie naudas uzreiz, eksperti iepriekš brīdinājuši, ka atteikšanās no ilgtermiņa uzkrājuma var nozīmēt mazāku finansiālo drošību vecumdienās.
Vienlaikus Lietuvas pensiju fondi šogad turpināja uzrādīt pozitīvu rezultātu – otrā līmeņa fondu vidējais ienesīgums kopš gada sākuma bija aptuveni 9%.