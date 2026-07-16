Vasara uzņem apgriezienus - vietām Latvijā gaiss šodien sakarsīs līdz pat +28 grādiem
Ceturtdien Latvijā gaidāms sauss, saulains un vasarīgi silts laiks, turklāt Kurzemes vidienē gaisa temperatūra sasniegs pat +28 grādus, prognozē sinoptiķi.
Visā valstī diena paies bez nokrišņiem. Visvairāk saules būs Kurzemē un Zemgalē, savukārt Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli brīžiem aizsegs mākoņi. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš.
Gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā paaugstināsies līdz +23...+27 grādiem, bet vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks – aptuveni +22 grādi. Viskarstākais laiks gaidāms Kurzemes vidienē, kur termometra stabiņš var sasniegt +28 grādu atzīmi.
Arī Rīgā valdīs saulains laiks bez lietus. Galvaspilsētā gaiss iesils līdz aptuveni +25 grādiem, bet pie jūras temperatūra būs ap +22 grādiem.
Jau ceturtdienas rītā lielākajā daļā Latvijas spīdēja saule un debesis bija gandrīz skaidras. Nokrišņi netika novēroti, vien atsevišķās vietās īslaicīgi bija izveidojusies migla, kas rīta stundās izklīda. Gaisa temperatūra plkst. 5 bija no +11,7 grādiem Rucavā līdz +19,4 grādiem Daugavgrīvā.
Sinoptiķi arī atgādina, ka dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 ieteicams izvairīties no ilgstošas uzturēšanās tiešos saules staros, izmantot saules aizsargkrēmu, galvassegu un uzņemt pietiekami daudz šķidruma.
Laikapstākļus Latvijā nosaka augsta spiediena apgabals, tādēļ arī tuvākajās stundās saglabāsies stabili un vasarīgi laikapstākļi.