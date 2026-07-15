Nacionālā apvienība prasa visu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu auditēšanu
Nacionālās apvienības politiķi iekšlietu ministrs Jānis Dombrava un kultūras ministrs Nauris Puntulis vērsušies Finanšu ministrijas (FM) Revīzijas iestādē, aicinot paplašināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda sistēmas audita tvērumu un izvērtēt visus Kultūras ministrijas (KM) administrētos fonda projektus, pavēstīja Dombravas padomniece Marija Luīze Ratniece.
Viņa stāsta, ka aicinājums balstīts uz Revīzijas iestādes līdzšinējā izvērtējumā konstatētajiem "pārkāpumiem un būtiskām nepilnībām" aktivitātes "Starpkultūru komunikācijas mācības dažādu jomu profesionāļiem" ietvaros īstenotajā projektā. FM gan ir uzsvērusi, ka revīzija nemaz vēl nav pabeigta, tāpēc par tās secinājumiem un konstatējumiem komentārus sniegt nevarot.
NA politiķiem esot radušās bažas, ka "pārkāpumi un nepilnības var nebūt attiecināmi tikai uz atsevišķu projektu, bet var liecināt arī par sistēmiskām problēmām projektu atlases, administrēšanas un uzraudzības procesā".
NA ministri uzskata, ka audita tvērumam būtu jāaptver visi projektu īstenošanas posmi - no projektu atlases līdz to īstenošanai un uzraudzībai, lai izvērtētu, vai konstatētie pārkāpumi un nepilnības neliecina par sistēmiskām problēmām projektu administrēšanā.
Pēc ministru domām, šāda pieeja ļautu pilnveidot projektu atlases, administrēšanas un uzraudzības sistēmu, stiprinātu tās caurskatāmību un efektivitāti, kā arī sekmētu vienotu pieeju līdzīgu projektu administrēšanā nākotnē.
Jau ziņots, ka Puntulis izdevis rīkojumu apturēt biedrības "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" tiesības veikt jebkādas turpmākās finanšu darbības saistībā ar projekta "Sabiedrības daudzveidība un starpkultūru komunikācija profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem" īstenošanu.
Kā aģentūru LETA informēja ministra padomniece Agnese Vārpiņa, KM kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda deleģētā iestāde ir saņēmusi informāciju no Iekšlietu ministrijas (IeM) un FM par biedrības projektā veikto revīziju, kas liecina par vairākiem būtiskiem pārkāpumiem projekta īstenošanā un nosacījumu izpildē.
Projekta kopējā summa ir 249 000 eiro, un no tiem ir apgūti 74 000 eiro, par finansējuma izlietojumu patlaban notiek pārbaudes, norāda ministrijā.
Kā apgalvo NA politiķi, FM veiktā revīzija liecinot, ka biedrība "nevar skaidri nosaukt projekta dalībnieku atlases kritērijus, nav skaidrs izdevumu pamatojums, nav izsekojams un saprotams veikto apmācību apjoms un revīzijas secinājumos norādīts, ka pastāv arī bažas par to, vai nav mākslīgi palielināts dalībnieku skaits projektā". FM pati nekādus secinājumus par pārbaudi nav publiskojusi.
Savukārt Dombrava ir lauzis iepriekšējo ministru noslēgtos IeM sadarbības memorandus ar biedrībām "Gribu palīdzēt bēgļiem" un "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls", izriet no politiķa paziņojuma tviterī.
Dombrava informējis, ka sākta programmu analīze, kurās paredzēts finansējums arī no IeM fondiem nevalstisko organizāciju finansēšanai. Ministrs apgalvo, ka ir realizēta virkne projektu par simtiem tūkstošu eiro. Izlases kārtā FM ir apskatījusi vienu no šādiem projektiem un secinājusi, ka būs nepieciešams 100% apmērā visu naudu atmaksāt, jo ir saskatāmi rupji pārkāpumi.
Šo lēmumu skartās organizācijas pārmetumus ir novērtējušas kā nepamatotus un saskata NA rīcībā centienus ierobežot pilsonisko sabiedrību.