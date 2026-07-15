Zināms, kurās Rīgas skolās vēl var pieteikties mācībām 10. klasē
Pašlaik 15 Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēs pieejamas 242 brīvas vietas, pavēstīja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Pašlaik brīvas vietas ir Rīgas 21., 25., 31., 33., 71., 88., 9., 92., 95. un 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas Ukraiņu vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, kā arī Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā.
Pēc vidusskolu centralizēto eksāmenu rezultātiem veidotajā reitingā vairākas no šīm skolām atrodas lejasgalā ne vien galvaspilsētas ietvaros, bet visas valsts mērogā.
Visaugstākajā vietā 2025. gada reitingā pilsētu vidusskolu grupā no skolām ar brīvajām vietām ir Rīgas Lietuviešu vidusskola, kas atrodas 37. vietā. Reitinga 76. vietā ir Rīgas Rīnūžu vidusskola, bet 80. vietā - Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola.
Savukārt zemākajā vietā ir Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola, kas pilsētu vidusskolu grupā atrodas 143. vietā, Rīgas 21. vidusskola, kas atrodas 142. pozīcijā, un Rīgas 9. vidusskola, kas atrodas 140. reitinga pozīcijā. Kopumā pilsētu vidusskolu reitingā pērn bija 149 vidusskolas.
Par brīvām tiek uzskatītas tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Pretendenti tām var pieteikties, iesniedzot pieteikumu klātienē izvēlētajā skolā vai nosūtot e-parakstītu iesniegumu uz skolas e-pastu. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām.
Jaunu pieteikumu iesniegšana elektroniskajā uzņemšanas sistēmā ir noslēgusies. Ja iepriekš pieteikums sistēmā jau ir iesniegts, tas saglabājas aktīvs arī tad, ja pretendents piesakās uz brīvajām vietām. Arī pēc pieteikšanās uz brīvajām vietām pretendents var saņemt uzaicinājumu uz kādu no iepriekš elektroniski izvēlētajām skolām, ja tajā vēlāk atbrīvojas vieta.
Jāņem vērā, ka brīvo vietu skaits mainās, jo pieteikšanās notiek nepārtraukti, atzīmē pašvaldība.
Uzņemšana 10. klasēs uz brīvajām vietām turpināsies līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl būs pieejamas brīvas vietas.
Patlaban galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. klasēs uzņemti 3421 pretendenti, savukārt 389 pretendents apstiprinājis uzaicinājumu.
Šonedēļ norisinās uzņemšana arī profesionālās izglītības iestādēs, tādēļ turpinās pretendentu plūsma starp izglītības iestādēm, kas ietekmē uzņemšanas rindu virzību arī Rīgas pašvaldības skolās.
Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4635 unikālajiem pretendentiem jeb 87% no visiem pretendentiem. Līdz šim noraidīti 4375 uzaicinājumi, bet 18 622 uzaicinājumi anulēti.
Jau ziņots, ka šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu 10. klasēs pieteikti 5332 skolēni, liecina pašvaldības apkopotā informācija. Kopumā saņemts 41 581 pieteikums jeb vidēji 785 pieteikumi uz vienu izglītības iestādi.
Šogad Rīgā 10. klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp sešās valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem.