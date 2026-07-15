Tūkstošiem studētgribētāju pieteikušies uzņemšanai astoņās Latvijas augstskolās. Noskaidrotas populārākās programmas
Nedēļas laikā, kopš sākusies vienotā uzņemšana pamatstudijām astoņās Latvijas augstskolās, saņemti 8139 pieteikumi, liecina informācija vienotajā uzņemšanas sistēmā.
No tiem apstiprināti 6104 jeb 75% pieteikumu.
Visvairāk apstiprināto pieteikumu pamatstudijām vienotajā uzņemšanā līdz šim saņēmusi Latvijas Universitāte (LU). Tajā apstiprināti 16 863 pieteikumi visās prioritātēs, bet 3587 pieteikumi iesniegti ar pirmo prioritāti.
Otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ar 7352 apstiprinātiem pieteikumiem, no kuriem 1387 ir ar pirmo prioritāti. Savukārt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) apstiprināti 2296 pieteikumi, tostarp 527 ar pirmo prioritāti.
Vairāk nekā 1000 apstiprinātu pieteikumu saņēmusi arī Daugavpils Universitāte (DU), kur reģistrēti 1466 pieteikumi. Pārējās augstskolās apstiprināto pieteikumu skaits nepārsniedz 600.
Viens pretendents var iesniegt pieteikumus vairākām studiju programmām vienā augstskolā. No apstiprinātajiem pieteikumiem visvairāk to ir studijām LU studiju programmās "Ārstniecība", "Tiesību zinātne", "Psiholoģija", "Komunikācijas zinātne", "Biznesa vadība", "Datorzinātnes", "Pirmstiesas izmeklēšana" un "Māszinības".
Starp desmit populārākajām studiju programmām ir arī RTU programma "Datorsistēmas" un LBTU programma "Veterinārmedicīna".
Kā vēstīts, astoņas Latvijas augstskolas no otrdienas pieteikumus pamatstudijām pieņem arī klātienē.
Pieteikties studijām var LU, RTU, LBTU, DU, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā.
Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā "Latvija.lv" turpināsies līdz 20. jūlijam.
Pirmās kārtas rezultātus plānots paziņot 27. jūlijā pēc plkst. 11. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. jūlija plkst. 16 portālā "Latvija.lv", kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgajā augstskolā.
Savukārt pretendenti, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši studiju vietu nevienā prioritātē vai būs saņēmuši provizorisku vietu zemākā prioritātē, no 27. jūlija līdz 29. jūlija plkst. 16 varēs pieteikties dalībai otrajā kārtā. Otrās kārtas rezultātus plānots paziņot 29. jūlijā pēc plkst. 17.
Pretendentu vietu konkursā nosaka konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. To aprēķinās pēc katras augstskolas un studiju programmas noteiktās formulas, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus un citus uzņemšanas kritērijus. Ar katras studiju programmas uzņemšanas konkursa formulu var iepazīties attiecīgās augstskolas mājaslapā.