Rinkēvičs par "katastrofu" nodēvē iespējamo robežkontroles atjaunošanu ar Lietuvu
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs trešdien valsts vizītes laikā Lietuvā par katastrofu nodēvēja iespējamu robežkontroles uz abu valstu robežas atjaunošanu.
Prezidents uzskata, ka saistībā ar to būtiski resursi no ārējās robežas būtu jānovirza iekšējās robežas uzraudzīšanai.
Savukārt Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pēc tikšanās ar Rinkēviču žurnālistiem teica, ka robežkontroles ar Latviju atjaunošana būtu pakļaušanās nelegālajai migrācijai.
Kā sacīja Nausēda, Lietuvai un Latvijai nav divpusējo attiecību problēmu, un iekšējās robežkontroles atjaunošana liecinātu par nespēju aizsargāt Eiropas Savienības ārējo robežu. Lietuvas prezidents pauda pārliecību, ka galvenā uzmanība joprojām ir jāpievērš ārējās robežas drošības uzlabošanai, lai pēc iespējas samazinātu nepieciešamību veikt pārbaudes Šengenas zonas iekšienē.
Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 8070 migranti, kas ir deviņas reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Lietuvā robežsargi piespieduši doties atpakaļ 903 nelegālos migrantus.
Lietuvas Iekšlietu ministrijas dati liecina, pagājušajā gadā Lietuvā tika aizturēti 1200 nelegālie migranti, kas tika transportēti no Latvijas vai ceļoja patstāvīgi, un tas ir aptuveni divarpus reizes vairāk nekā 2024. gadā, kad tādu bija 540.
Lietuvas jaunais iekšlietu ministrs Martīns Katelīns šonedēļ pieļāva nepieciešamību uz laiku atjaunot robežkontroli ar Latviju, jo palielinās sekundārās nelegālās migrācijas plūsma.
Rinkēvičs žurnālistiem stāstīja, ka abu valstu iekšlietu ministri trešdien ir apsprieduši šo jautājumu un vienojušies, ka galvenā uzmanība joprojām ir jāpievērš esošajiem kontroles pasākumiem, cita starpā arī efektīvākai migrantu nosūtīšanai atpakaļ.
Lietuva arī ir nosūtījusi uz Latviju robežsargus, lai palīdzētu novērst nelegālo migrāciju no Baltkrievijas. Pagājušajā nedēļā Lietuva nosūtīja deviņus robežsargus, kuru vidū ir divi kinologi ar suņiem, palīdzēt Latvijas robežas ar Baltkrieviju drošības uzlabošanai. Misija nomainīja Lietuvas robežsargus, kas darbu Latvijā sāka 1. jūlijā. Nausēda teica, ka sadarbība šajā jomā ir spēcīga un to vēl vairāk var uzlabot.
Savukārt Rinkēvičs piebilda, ka Latvija ir gatava palīdzēt Lietuvai, ja apdraudējums uz tās robežas palielinātos. Latvijas prezidents arī pieminēja citas praktiskas iniciatīvas drošības uzlabošanai, taču detalizētāku informāciju nesniedza.
Tikmēr iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) sociālajos tīklos klāsta, ka patlaban aktuāls ir jautājums par iespējām savstarpēji ievērojamā skaitā nosūtīt robežsargus, lai atbalstītu valsti, kura izjūt vislielāko hibrīdkara spiedienu, nevis Latvijas-Lietuvas robežkontroles atjaunošana. Mērķis esot panākt, lai neviens nelegālais imigrants nevarētu ieceļot nedz Latvijā, nedz Lietuvā, paudis Dombrava.
Šodien parakstīts līgums starp Latviju un Lietuvu, kas ļaus dienestiem plašā mērogā otras valsts teritorijā apkarot organizēto noziedzību un strādāt pret personām, kas var apdraudēt nacionālo drošību.
Migrantu plūsma Eiropas Savienības austrumu valstīs no Baltkrievijas sākās 2021. gadā. Rietumvalstis vaino Minskas režīmu par krīzes organizēšanu. Kopš krīzes sākuma Lietuvas robežsargi ir novērsuši vairāk nekā 25 500 mēģinājumus nelegāli iekļūt valstī no Baltkrievijas.
Savukārt pērn kopumā Latvijas Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas un Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
Kā aģentūrai LETA pavēstīja Rinkēviča padomnieks Mārtiņš Drēģeris, tikšanās laikā ar Lietuvas augstākajām amatpersonām puses pārrunāja sadarbību aizsardzības un drošības jomās, hibrīdo apdraudējumu, īpaši nelegālās migrācijas spiedienu un robežapsardzības jautājumus.
Ceturtdien vizīte turpināsies Klaipēdā, kur abu valstu prezidenti apmeklēs Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināli "Neatkarība" un vēros Lietuvas Jūras spēku taktiskās operācijas paraugdemonstrējumus. Latvijas prezidents arī uzstāsies ar lekciju Klaipēdas Universitātē, kur Rinkēvičam piešķirs Klaipēdas Universitātes Goda doktora grādu.
Pirms atgriešanās Latvijā Rinkēvičs apmeklēs Būtiņģes evaņģēliski luterisko baznīcu, kur tiksies ar vietējās draudzes un latviešu kopienas pārstāvjiem.