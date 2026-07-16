KEM likvidēšanu visaktīvāk atbalsta tie paši, kuri atbalstīja izveidi
Aptuveni pirms mēneša “Apvienotā Saraksta” (AS) Saeimas frakcijas vadītājs Juris Viļums pauda, ka Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) ir jālikvidē. Vēl nedaudz senāk – 2022. gadā – viņa partija bija tā, kura atbalstīja šīs ministrijas izveidi.
AS, kas šobrīd iestājas par KEM likvidēšanu, 2022. gadā bija starp tās izveides atbalstītājiem. Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) likvidēšana ir tikai laika jautājums – tā šonedēļ intervijā paziņoja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA). Viņaprāt, nākotnē būtu jāveido vienota Tautsaimniecības ministrija, apvienojot vairākas pašreizējās ministrijas.
Tikmēr AS frakcijas vadītājs Viļums jūnija sākumā uzsvēra, ka “svarīgi ir ne tikai pieņemt politiskus lēmumus, bet arī nodrošināt to praktisku īstenojamību, kas prasa rūpīgu un pārdomātu darbu”. Kā jau skaidrots, tieši AS bija starp tiem, kuri atbalstīja šo “Jaunās Vienotības” JV 2022. gada ieceri par KEM izveidi, balsojot kopā ar NA.
No atbalsta līdz aicinājumam likvidēt
2022. gada rudenī pēc 14. Saeimas vēlēšanām JV, AS un NA vienojās par jaunās valdības modeli. Viens no tā elementiem bija jaunas KEM izveide, nodalot enerģētikas un klimata politiku no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Saeima šo ieceri apstiprināja 2022. gada 1. decembrī. Savukārt tagad situācija ir diametrāli pretēja.
Jaunais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs nu uzskata, ka ministrija savu sākotnējo uzdevumu lielā mērā esot izpildījusi un ilgtermiņā būtu jādomā par tās apvienošanu ar citām institūcijām. Viņš norāda, ka ministrija sākusi pārāk koncentrēties uz klimata mērķiem, nevis sākotnēji definētajiem enerģētikas drošības jautājumiem.
Arī AS maina pozīciju
Līdzīgu nostāju šobrīd pauž arī AS, kas iestājas par valsts pārvaldes optimizāciju un KEM likvidēšanu vai apvienošanu ar citām ministrijām. Tas nozīmē, ka divi no trim politiskajiem spēkiem, kuri 2022. gadā atbalstīja ministrijas izveidi, tagad uzskata, ka tās pastāvēšana vairs nav nepieciešama. Vienīgā valdības partija, kas joprojām nav atteikusies no sākotnējās ieceres, ir JV.
Vēl 2022. gadā KEM tika pasniegta kā nepieciešama reforma, kas palīdzēs stiprināt Latvijas enerģētisko drošību, paātrināt atteikšanos no Krievijas energoresursiem un efektīvāk īstenot klimata politiku. 2023. gadā tās pašas politiskās nometnes pārstāvji jau runā par ministrijas likvidēšanu un jaunas, apvienotas Tautsaimniecības ministrijas izveidi.
Sabiedriskajās diskusijās politiķiem nereti tiek pārmesta "īsā atmiņa". Taču tikpat bieži arī vēlētāji aizmirst, kādus lēmumus konkrētie politiskie spēki paši pieņēmuši tikai pirms dažiem gadiem. KEM stāsts ir spilgts piemērs tam, cik ātri politiskajā dienaskārtībā var mainīties ne tikai prioritātes, bet arī pašu politiķu argumenti.