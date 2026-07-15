Pirmo reizi valsts aizsardzības dienesta karavīri uzsāks dienestu arī Militārajā policijā
Jau piektdien valsts aizsardzības dienestu uzsāks 1277 jaunieši. Šī iesaukuma laikā pirmo reizi valsts aizsardzības dienesta karavīri dienēs arī Militārajā policijā un Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes militārajā bāzē "Mežaine".
11 mēnešu dienests tiks pildīts sešās Nacionālo bruņoto spēku vienībās – Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigāde Ādažos, Militārajā policijā Ādažos, Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē, Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Alūksnē, Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā un Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes militārajā bāzē “Mežaine”.
Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi, apliecinot motivāciju stiprināt Latvijas valsts aizsardzības spējas un iegūt militārās iemaņas. Militārajā bāzē “Ādaži” dienestu uzsāks 717 valsts aizsardzības dienesta karavīri, no kuriem 647 jaunieši dienestu uzsāks Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē, savukārt 70 jaunieši – Militārajā policijā. Šis ir pirmais valsts aizsardzības dienesta iesaukums Militārajā policijā.
Arī Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes militārajā bāzē “Mežaine” pirmo reizi būs valsts aizsardzības dienesta iesaukums, kurā dienestu uzsāks 197 valsts aizsardzības dienesta karavīri, tostarp četras sievietes. No tiem 173 jaunieši dienestam pieteikušies brīvprātīgi, bet 24 iesaukti, atlasot pēc nejaušības principa.
Gaisa spēkos dienestu uzsāks 100 valsts aizsardzības dienesta karavīri, no kuriem visi dienestam pieteikušies brīvprātīgi. Pēc militārās pamatapmācības pabeigšanas valsts aizsardzības dienesta karavīri turpinās dienestu Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā un Mācību centrā.
Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljonā dienestu uzsāks 111 valsts aizsardzības dienesta karavīri, tostarp sešas sievietes. Dienestam Lūznavā 89 jaunieši pieteikušies brīvprātīgi, bet 22 iesaukti, atlasot pēc nejaušības principa.
Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Alūksnē valsts aizsardzības dienestu uzsāks 100 valsts aizsardzības dienesta karavīri, tostarp piecas sievietes. Dienestam Alūksnē 84 jaunieši pieteikušies brīvprātīgi, savukārt 16 iesaukti, atlasot pēc nejaušības principa.
Valsts aizsardzības dienesta piecu gadu dienestu Zemessardzē uzsāks 52 jaunieši. Lielākā daļa jauniešu valsts aizsardzības dienesta piecu gadu programmu pildīs Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 53. bataljonā.
Piecu gadu dienests Zemessardzē ik gadu jāpilda vismaz 28 dienas. Valsts aizsardzības dienestu piecu gadu dienestam Zemessardzē var pieteikties tikai brīvprātīgi. Dienesta laikā Zemessardzē karavīri apgūs pamatapmācības kursu, iegūs zināšanas un prasmes kolektīvajā apmācībā, kā arī kvalifikācijas kursus atbilstoši militārajai specializācijai.
Valsts aizsardzības dienesta laikā karavīri apgūs militārās pamatiemaņas, pilnveidos fizisko sagatavotību, attīstīs līderības un sadarbības prasmes, kā arī iegūs zināšanas un iemaņas valsts aizsardzībā. Pēc pamatapmācības karavīri turpinās dienestu atbilstoši izvēlētajai vai noteiktajai specialitātei Nacionālo bruņoto spēku vienībās.
Pēc valsts aizsardzības dienesta pabeigšanas karavīri var turpināt dienestu profesionālajā dienestā vai tiek ieskaitīti Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīru sastāvā. Tas nozīmē, ka pēc valsts aizsardzības dienesta jaunieši atgriežas ikdienas dzīvē, vienlaikus paliekot Nacionālo bruņoto spēku rezervē un periodiski atjaunojot dienesta laikā iegūtās militārās zināšanas un iemaņas. Valsts aizsardzības dienests stiprina Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas, veidojot sagatavotu rezerves karavīru sastāvu un iesaistot pilsoņus valsts aizsardzībā.
Informējam, ka jauniešu skaits, kas uzsāks valsts aizsardzības dienestu, var mainīties. To var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, saņemtie iesniegumi ar lūgumu pārskatīt pieņemto lēmumu, kā arī citi apstākļi, kas tiek izvērtēti pirms dienesta uzsākšanas.