Policijas meklētais Kristers Rags atrasts miris
Foto: Lita Millere/LETA
Vīrietis atrasts bez dzīvības pazīmēm.
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Policijas meklētais Kristers Rags atrasts miris

Ziņu nodaļa

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Valsts policija ziņo, ka bezvēsts pazudušais Kristers Rags atrasts bez dzīvības pazīmēm.

Policijas meklētais Kristers Rags atrasts miris...

Par notikušo Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess un nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes. 32 gadus vecais vīrietis pēdējo reizi bija manīts 2026. gada 21. martā. Ir zināms, ka minētajā datumā persona pameta savu dzīvesvietu Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, un devās uz Rīgu.

Līdz šim brīdim likumsargiem un tuviniekiem nebija ziņu par Kristera Raga atrašanās vietu - viņš nesniedza ziņas tuviniekiem par saviem turpmākajiem nodomiem, kā arī neuzturēja ar viņiem kontaktu. Likumsargi ziņoja, ka vīrietim ir veselības problēmas.

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