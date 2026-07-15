Policijas meklētais Kristers Rags atrasts miris
Valsts policija ziņo, ka bezvēsts pazudušais Kristers Rags atrasts bez dzīvības pazīmēm.
Par notikušo Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess un nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes. 32 gadus vecais vīrietis pēdējo reizi bija manīts 2026. gada 21. martā. Ir zināms, ka minētajā datumā persona pameta savu dzīvesvietu Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, un devās uz Rīgu.
PAPILDINĀTS 15. jūlijā plkst. 15.06— Valsts policija (@Valsts_policija) July 15, 2026
Valsts policija pārtrauc meklēt bezvēsts prombūtnē bijušo Kristeru Ragu. Vīrietis ir atrasts miris.
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Līdz šim brīdim likumsargiem un tuviniekiem nebija ziņu par Kristera Raga atrašanās vietu - viņš nesniedza ziņas tuviniekiem par saviem turpmākajiem nodomiem, kā arī neuzturēja ar viņiem kontaktu. Likumsargi ziņoja, ka vīrietim ir veselības problēmas.