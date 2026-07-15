Arvien vairāk “Lidl” klientu izvēlas ziedot depozīta summu senioru atbalstam
Dzērienu iepakojumu depozīta sistēma Latvijā ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas paradumu, un arvien biežāk tās sniegtās iespējas tiek izmantotas ne tikai apkārtējās vides saudzēšanai, bet arī sabiedrības atbalstam. “Lidl Latvija” saskata pozitīvu tendenci cilvēku paradumos – arvien vairāk pircēju pēc depozīta iepakojuma nodošanas izvēlas čeka vērtību novirzīt labdarībai, iesaistoties depozīta ziedošanas projektā “Vecums nav vientulība”, ko “Lidl” īsteno sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību (LSA).
Šī gada otrajā ceturksnī “Lidl” veikalu taromātos vientuļo un maznodrošināto senioru atbalstam ziedoti 12 590 eiro, kas ir par 26,8 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt, salīdzinot ar šī gada pirmo ceturksni, kad ziedojumu apjoms sasniedza 8590,10 eiro, tas audzis teju par pusi jeb par 46,6 %. Kopumā 2026. gada pirmajā pusgadā ziedojumu apjoms pārsniedzis 21 tūkstoti eiro, kas ir par 13,9 % vairāk nekā pērn.
Vislielākā pircēju atsaucība šī gada otrajā ceturksnī bijusi Rīgā – “Lidl” veikalos Āgenskalnā, Brīvības gatvē un Sporta ielā. Tāpat ievērojama aktivitāte bijusi arī Mārupē un Ogrē. Depozīta sistēma ir viens no piemēriem, kā “Lidl” īsteno savu ilgtspējas pieeju, veicinot resursu atkārtotu izmantošanu un aprites ekonomiku, kā arī sniedzot pievienoto vērtību sabiedrībai.
“Nododot iepakojumu taromātā, pircēji palīdz vērtīgus materiālus atgriezt apritē, savukārt iespēja ziedot depozīta čeku ļauj šo videi draudzīgo izvēli papildināt ar atbalstu līdzcilvēkiem. Mums ir patiess prieks redzēt, ka arvien vairāk pircēju izvēlas ziedot Latvijas Samariešu apvienības projektam “Vecums nav vientulība”, apliecinot, ka ilgtspēja nozīmē ne tikai rūpes par vidi, bet arī par cilvēkiem,” norāda Monika Anilione, "Lidl" Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja Baltijas valstīs.
“Katri 10 centi veido nozīmīgu atbalstu mūsu senioriem – tikai pateicoties līdzcilvēku taras depozīta ziedojumiem varam iegādāt un aizvest pārtiku un sadzīves preces, iepriecināt dzimšanas dienās un citās svētku dienās, kā arī sarīkot sirsnīgus pasākumus, kur satikt vienaudžus. Piemēram, šogad varējām turpināt tradīciju, organizējot Ģimenes dienu vairākās vietās visā Latvijā ar muzikāliem priekšnesumiem, spēlēm un svētku uzkodām. Ir grūti aprakstīt pateicību un prieku, kas staro sirmgalvju acīs, saņemot palīdzību un iespēju socializēties – milzu pateicība visiem, kas ziedo,“ akcentē LSA vadītājs Andris Bērziņš.
Projekts “Vecums nav vientulība” sniedz atbalstu senioriem visā Latvijā, palīdzot mazināt sociālo izolētību un nodrošinot gan praktisku palīdzību ikdienā, gan tik ļoti nepieciešamo cilvēcisko klātbūtni un sarunas. Pēc depozīta iepakojuma nodošanas ikviens “Lidl” klients taromātā var izvēlēties saņemt depozīta čeku drukātā veidā vai digitāli “Lidl Plus” lietotnē, vai arī uzreiz ziedot depozīta summu. Svarīgi, ka katrā reģionālajā veikalā saziedotie līdzekļi tiek novirzīti tieši vietējo senioru vajadzībām, tādējādi stiprinot kopienu savstarpējo atbalstu un nodrošinot, ka palīdzība sasniedz tos, kam tā nepieciešama visvairāk.