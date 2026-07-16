Tērvete aicina uz bruņinieku cīņām un uguns šovu tradicionālajos Zemgaļu svētkos
No 7. līdz 9. augustam Tērvetē norisināsies tradicionālie Tērvetes un XXIII Zemgaļu svētki. Trīs dienu garumā apmeklētājus gaidīs vēstures rekonstrukcijas, bruņinieku cīņas, koncerti, zinātniskie lasījumi, amatnieku tirdziņš un citas aktivitātes visai ģimenei.
Šogad svētki nes īpašu tēmu – "Zemgale – sudraba klēts". Svētkos vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būs iespēja pieredzēt gan nopietnus zinātniskos lasījumus un vēstures rekonstrukcijas, gan baudīt koncertus, aktīvi sportot un sekot līdzi elpu aizraujošām bruņinieku cīņām.
Svētku programma:
Piektdiena, 7. augusts:
Svētku pirmā diena Tērvetes vēsturiskajā centrā (apartamentu "Ores" saimniecības ēkā) būs veltīta izziņai:
- Plkst. 12.00–17.30: Zinātniskie lasījumi "Zemgale – sudraba klēts", kuros uzstāsies atzīti vēsturnieki (Mg.hist. N. Jērums, Mg.hist. E. Pucirius, Mg.hist. A. Engīzere, Dr. hist. T. Baranauskas un Dr. paed. A. Tomašūns).
- Plkst. 18.00: Tikšanās ar tērvetnieci un ceļojumu entuziasti Signi Dumfu, kura dalīsies stāstā "Piedzīvojumi aiz Polārā loka".
- Plkst. 20.30: Romantisks dziesmu vakars "Vasaras vakara stāsti" Tērvetes pilsdrupās kopā ar Mārtiņu Eglienu un Karīnu Tatarinovu. Vakaru saldinās "Tērvetes vīni" un Zanes Gelžinas kūciņas (apmeklētāji aicināti līdzi ņemt savus pledus vai krēsliņus).
Sestdiena, 8. augusts:
Sestdiena piedāvās aktivitātes ikvienai gaumei un vecumam vairākās lokācijās:
- Tērvetes estrādē: visas dienas garumā darbosies svētku tirgus. Programmu plkst. 11.00 atklās iluzionists Edžus ar šovu "Sudraba brīnumi". Plkst. 13.00 norisināsies mazuļu godināšanas pasākums "Mazais Dobeles novadnieks" (par godu 2025. gadā dzimušajiem bērniem), kam sekos rotaļuzvedums ģimenēm "Pazudušo sudraba ziedu meklēšana kopā ar Puķu un Taureņu feju".
- Vakara programma estrādē: plkst. 20.00 izskanēs grupas "Raxtu Raxti" lielkoncerts, kam plkst. 21.30 sekos maģisks uguns šovs "Uguns un sudraba deja" un nakts balle kopā ar grupu "Tikizband".
- Vēstures un radošuma cienītājiem: pie apartamentiem "Ores" darbosies vēstures stāstu cikls "Tērvete toreiz" (par grāfu fon der Pālenu), senā "Namdaru darbnīca" un radošais pagalms "7 balles". Pēcpusdienā (plkst. 16.00) izskanēs Raita Zapacka koncerts ar Maestro Raimonda Paula mūziku.
- Sporta entuziastiem: pie muzeja "Sprīdīši" stāvlaukuma norisināsies Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kalendārā iekļautais velokross "Tērvetes kauss 2026" (starts plkst. 11.00), savukārt pie Klosterkalna bērnus un ģimenes priecēs sportiskas aktivitātes un piepūšamās atrakcijas. Pie Tērvetes pilskalna būs iespēja pacelties gaisa balonā atsaitēs (plkst. 15.00–18.00; maksa 10 EUR).
Sestdiena un svētdiena (8.–9. augusts):
Zemgaļu svētku sirds abas dienas pukstēs Tērvetes Koka pils teritorijā, pulcējot vēstures rekonstrukcijas klubus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas:
- Apmeklētājus priecēs amatnieku tirdziņš, seno amatu demonstrējumi (tostarp unikālās metāla inkrustācijas jeb tausijas tehnikas paraugdemonstrējumi) un folkloras kopu „Rāmupe" un „Knituva" priekšnesumi.
- Pils ekspozīcijās varēs aplūkot unikālas rekonstrukcijas – zemgaļu rotas, ieročus, dzelzs laikmeta apģērbus un senos mūzikas instrumentus.
- Bruņinieku cīņas: Sestdien norisināsies Baltu maztautu un Livonijas bruņinieku turnīrs, savukārt svētdien plkst. 14.00 Livonijas ordeņa bruņinieki cīnīsies par īpašo sudraba balvu.
- Svētku noslēgumā svētdien plkst. 15.30 norisināsies grandiozais un skatītāju iemīļotais uzbrukums Tērvetes pilij.
- Mazākos svētku apmeklētājus abas dienas pils teritorijā priecēs "Trušu sēta".
Ieejas maksa Tērvetes koka pils pagalmā un tai piegulošajā teritorijā pieaugušajiem ir 7 eiro, savukārt skolēniem un pensionāriem – 5 eiro.