Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns: "Mums ir jārūpējas ne tikai par nacionālo drošību, bet arī jāpanāk ekonomiskā izaugsme"
Jaunais tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS) uzskata, ka pašlaik darbi ir jāsadala divās daļās - tajos, ko ir iespējams paveikt līdz Saeimas vēlēšanām, un tajos, ko vajadzēs īstenot ilgākā laikā. Lai gan ir skaidrs, ka dažu mēnešu laikā nav iespējams izstrādāt jaunu Kriminālprocesa likumu, jau tagad ir iespējams uzsākt tā izvērtēšanu un saprast, vai nav pienācis laiks veidot pilnīgi jaunu likumu, intervijā aģentūrai LETA norāda ministrs. Tāpat viņš iecerējis virzīt vairāku procesu centralizāciju un automatizāciju, piemēram, kadastrālo vērtību noteikšanā vai administratīvo soda naudu iekasēšanā.
Jaunā valdība ir strādājusi jau mēnesi. Kas ir tās lietas, kuras jau ir izdevies izdarīt?
Pirmkārt, tie ir grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Faktiski divu dienu laikā tos sagatavojām, iesniedzām Koalīcijas sadarbības padomei, un 18. jūnijā Saeima tos pieņēma divos lasījumos.
Tas ir simbolisks sākums, jo sabiedrība no šīs valdības sagaida ļoti daudz, un ir skaidrs, ka brīnumus paveikt nav iespējams. Taču var nodrošināt to, ka maksimāli tiek mazināta birokrātija, procesi kļūst vienkāršāki un vienošanās tiek panāktas ātri.
To labi varēja redzēt arī, kad sasaucām sanāksmi par kompensācijas mehānisma izstrādi dronu izraisīto zaudējumu segšanai. Pie viena galda sēdēja pārstāvji no Aizsardzības, Kultūras, Ekonomikas, Labklājības un Zemkopības ministrijas. Jau nākamajā nedēļā bija jāiesniedz gatavs piedāvājums Koalīcijas sadarbības padomei, taču pēc stundas diskusija sāka iestrēgt. It kā vienkāršs jautājums, bet tas iegrima arvien jaunās detaļās, papildu priekšlikumos un problēmās. Tāpēc bija svarīgi vienoties par principu: virzām uz priekšu to, par ko šodien varam vienoties, bet jautājumus, kuros vienprātības vēl nav, risinām paralēli. Atsakāmies no liekā un sabiedrībai piedāvājam reālu risinājumu, pat ja tas sākotnēji ir mazāks, nekā gribētos, jo galvenais ir spēt to īstenot.
Tāpat virzām grozījumus likumā "Par tiesu varu". Ir panākta vienošanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju un Tieslietu padomes priekšsēdētāju Aigaru Strupišu par kopīgu virzību tiesu sistēmas reformā. Redzam iespēju to īstenot esošā budžeta ietvaros, neprasot papildu finansējumu. Tā ir vērienīga reforma, kas paredz tiesnešu palīgus pakāpeniski pārveidot par tiesu juristiem. Vienlaikus svarīgi, lai cilvēki nejustos apdraudēti, jo daļai šobrīd vēl nav jurista kvalifikācijas. Mērķis ir palīdzēt šo kvalifikāciju iegūt. Līdz ar to arī atalgojums, kas pašlaik pirms nodokļu nomaksas ir aptuveni 1600 eiro, nākotnē varētu sasniegt 2600 eiro. Vēlamies veidot sistēmu, kas līdzinātos advokatūrā esošajam modelim, kur advokātu palīgi mācās, lai kļūtu par advokātiem. Līdzīgu pieeju vēlamies ieviest arī tiesu sistēmā, lai tiesu juristi attīstītos un kļūtu par tiesnešiem, nodrošinot pēctecību. Tas būtiski uzlabotu spriedumu kvalitāti, pieņemšanas ātrumu un visas tiesu sistēmas kapacitāti.
Esam vienojušies arī par plašāku skatījumu uz Tieslietu ministrijas lomu. Tās galvenā misija ir sargāt Latvijas valsts pamatus un Satversmi. Piemēram, bērnu tiesību jomā primārā atbildība ir Labklājības ministrijai, savukārt mūsu kompetencē ir ģimenes tiesību politika, tiesu sistēma, probācija, resocializācija. Tomēr zinām, ka katru dienu no ģimenēm tiek izņemti četri bērni, kopumā aptuveni tūkstotis gadā. Mēs daudz runājam par zemo dzimstību, bet tikpat svarīgi ir rūpēties par tiem bērniem, kuri jau ir piedzimuši. Tas ir jautājums par Latvijas nākotni. Par to esam runājuši arī ar Ministru prezidentu, un tiek gatavota Ministru prezidenta rezolūcija, lai šo jautājumu risinātu visas valdības līmenī, nevis tikai vienas ministrijas ietvaros. Šāda pieeja ļautu daudz efektīvāk risināt arī citas starpnozaru problēmas.
Svarīgs mērķis ir arī valsts modernizācija. Labs piemērs ir Igaunija, kur Tieslietu ministrija vienlaikus atbild arī par valsts pārvaldi un digitalizāciju. Tur digitālā attīstība, valsts pārvalde un tieslietas veido vienotu sistēmu, kas stiprina valsts pamatus. Latvijā šīs funkcijas ir sadalītas. Tāpēc šobrīd esam sākuši pilotprojektu, par kuru vēl jārunā piesardzīgi, lai nerastos pārpratumi. Tiek vērtēta iespēja pārskatīt kadastrālās vērtības aprēķināšanas modeli. Pašlaik šo darbu veic liels skaits cilvēku, un tas izmaksā aptuveni 6 līdz 7 miljonus eiro gadā. Izmantojot mākslīgo intelektu, lielu daļu šī darba būtu iespējams automatizēt, ietaupot vismaz piecus miljonus eiro gadā. Pirmajā gadā sistēmas ieviešana izmaksātu aptuveni 1,8 miljonus eiro, turpmākajos gados ap 1,6 miljoniem eiro. Vienlaikus būtu iespējams izmantot daudz plašāku datu kopumu un kadastrālās vērtības pietuvināt reālajai tirgus situācijai. Ietaupītos līdzekļus varētu novirzīt citām valstij svarīgām jomām, piemēram, probācijai. Tieši šādi piemēri parāda, ka moderna valsts spēj izmantot tehnoloģijas, lai radītu cilvēkiem noderīgus risinājumus. Vienlaikus jāuzsver, ka šādas reformas mērķis nav palielināt nekustamā īpašuma nodokli vai cilvēku maksājumus. Mērķis ir radīt instrumentu, kas kalpo sabiedrībai daudz plašāk nekā tikai nodokļu administrēšanai. Piemēram, ja cilvēkam pieder īpašums un rodas jautājums par tā vērtību, viņš var iegūt objektīvu orientieri. Sistēmai ir jākalpo cilvēkam, nevis otrādi.
Šobrīd valdības darbs ir sadalīts divās daļās. Viena ir lietas, ko iespējams paveikt tuvāko četru mēnešu laikā. Otra ir lielākas reformas, kuru īstenošana prasīs ilgāku laiku. Pēc Saeimas vēlēšanām būs unikāls periods Latvijas politikā, jo tuvākajos trīs gados nav gaidāmas vēlēšanas. Tas dod iespēju vairāk koncentrēties uz darbu un pabeigt iesāktās reformas. Politikā pārāk bieži domā vēlēšanu ciklos, bet daudz svarīgāk ir domāt paaudžu griezumā.
Jūs jau pieminējāt daudzas lietas, bet vai šo četru mēnešu laikā jūs redzat iespēju izstrādāt grozījumus Kriminālprocesa likumā?
Piemēram, ģenerālprokurors ir norādījis, ka pašlaik lietas tiesās tiek skatītas gadiem, kas nozīmē, ka notiek process, bet nav rezultāta ar laicīgi pieņemtu spriedumu, kas ir preventīvs citiem, kas domā par līdzīga veida likumpārkāpumiem.
Mums ministrijā ir statistika par lietu vidējiem izskatīšanas termiņiem. Redzam, ka salīdzinoši labi veicas ar civilprocesa lietām, lai gan tas, protams, ir atkarīgs no lietu sarežģītības. Salīdzinoši labi tiek izskatītas arī administratīvās lietas. Savukārt kriminālprocesos, īpaši apelācijas instancē, lietu izskatīšana joprojām ieilgst. Latvijas tiesu vēsturē ir pat leģendāras lietas, kad izaugušas jau divas paaudzes, bet galīgā sprieduma joprojām nav.
Kur šeit redzam risinājumu? Ja Kriminālprocesa likums ir būvēts pirms 2005. gada, tad to var salīdzināt ar 20 gadus vecu automašīnu, kurai pa šo laiku veikti vairāk nekā 60 būtiski remonti jeb grozījumi. Tā ir pakāpeniski lipināta kopā. Rodas jautājums, vai tā joprojām ir tā pati automašīna ar sākotnējām īpašībām un vai nav pienācis laiks domāt par pilnīgi jaunu modeli.
Tieši ar šādu pārliecību mēs ministrijā esam uzrunājuši tiesu varu, advokatūru un citas iesaistītās puses, tostarp ģenerālprokuroru. Mērķis ir panākt virzību uz jauna Kriminālprocesa likuma izstrādi. Tas nav četru mēnešu darbs, taču četru mēnešu laikā ir pilnīgi iespējams šo procesu uzsākt un uzlikt uz stabilām sliedēm.
Šobrīd jau ir sperts pirmais solis. Tieslietu padomē notika plaša diskusija, un tās rezultātā tika panākts kompromiss izveidot darba grupu Tieslietu padomes paspārnē. Tajā būs pārstāvji no Tieslietu ministrijas, tiesām, advokatūras un citām iesaistītajām pusēm. Darba grupas uzdevums būs identificēt galvenās problēmas, kas praksē saistītas ar Kriminālprocesa likuma piemērošanu.
Ir cerība, ka šo darbu izdosies paveikt tuvāko trīs līdz četru mēnešu laikā. Tas nav jautājums par vienu ministru vai vienu politisko ciklu. Neatkarīgi no tā, kurš pēc nākamajām Saeimas vēlēšanām vadīs Tieslietu ministriju, šādam darbam ir jāturpinās. Kad problēmas būs identificētas, varēs pieņemt pamatotu lēmumu, vai esošo "automašīnu" vēl iespējams kvalitatīvi uzlabot vai tomēr pienācis laiks veidot pilnīgi jaunu Kriminālprocesa likumu.
Kur jūs pašlaik saskatiet problēmas?
Šobrīd negribētos izcelt tikai dažas atsevišķas problēmas, jo vispirms ir svarīgi pabeigt sistemātisku izvērtējumu.
Bet galvenās?
Piemēram, arvien biežāk tiek uzsvērts, ka moderna kriminālprocesa izpratne balstās sacīkstes principā. Vienlaikus svarīgi saglabāt līdzsvaru. Mērķis nav tikai panākt, lai apsūdzības puse sasniedz rezultātu. Tikpat būtiskas ir personas tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības uz nolēmumu saprātīgā termiņā.
Ja cilvēks tiek apsūdzēts, tas nereti nozīmē zaudētu darbu, pārtrauktu karjeru vai būtiskus reputācijas riskus. Uzņēmumiem tas var nozīmēt iesaldētus līdzekļus, apturētus ieguldījumus un mazinātu investīciju pievilcību. Ja process ilgst gadiem, jautājums vairs nav tikai par tā tiesiskumu, bet arī par termiņu samērīgumu. Latvijai ir nepieciešamas investīcijas un uzņēmējdarbības attīstība, taču investoru uzticība ir cieši saistīta ar prognozējamu un efektīvu tiesu sistēmu.
Protams, ikvienam ir jābūt tiesībām pārsūdzēt nolēmumus, izmantot procesuālās garantijas un aizstāvēt savas tiesības. Tiesu uzdevums ir noskaidrot patiesību. Taču tas jādara saprātīgā laikā.
Tomēr jūsu pieminētais piemērs ar sūdzībām attiecas uz civiltiesībām, bet jautājums šajā gadījumā ir par kriminālprocesiem, kuros var arestēt uzņēmuma līdzekļus, lai tos nevarētu noslēpt vai veikt citas nelikumīgas darbības.
Princips ir līdzīgs. Ja mantai tiek uzlikts arests, bet lieta pēc vairākiem gadiem beidzas bez notiesājoša sprieduma vai arī ar salīdzinoši nelielu sodu, ilgstošajam procesam pašam par sevi var būt ļoti smagas sekas. Latvija ir neliela valsts, reputācijai ir liela nozīme. Uzņēmumi un organizācijas var zaudēt sadarbības partnerus, klientus un finansējumu tikai tāpēc, ka process ieildzis.
Ja beigās apsūdzība neapstiprinās, sekas var būt ļoti nopietnas, sākot no zaudētām investīcijām līdz pat uzņēmuma bankrotam vai aiziešanai no tirgus. Tieši tāpēc ir svarīgi meklēt risinājumus, kas vienlaikus nodrošina gan kvalitatīvu izmeklēšanu un taisnīgu tiesu, gan saprātīgus procesu termiņus.
Tātad viens no risinājumiem ir ātrāka izmeklēšana…
Mani pat tik daudz neuztrauc izmeklēšanas posms, jo tajā var arī neapturēt darbības procesus, izmeklēšana var notikt, arī aizdomās turamajam par to nemaz nezinot. Izmeklēšanā nav tik daudz negatīvu ietekmju un risku, kas vēlāk ir tiesvedības procesā, kas ir publisks. Tādēļ šī procesa norisei ir jābūt maksimāli ātrai.
Te ir jautājums arī par izpratni. Kā piemēru varu minēt, ka savulaik kopā ar kolēģiem Saeimā iesniedzām grozījumus Krimināllikumā, jo bija ļoti viegli sodi, ko varēja piemērot par iesaistīšanos [Baltkrievijas prezidenta Aleksandra] Lukašenko projektā un nelegālo migrantu pārvadāšanu, lai gan no šī procesa tika pelnīta liela nauda, no katra cilvēka tūkstoši. Pēc tam, kad sankcijas bija nopietni palielinātas un bija paredzēti ne tikai naudas sodi, bet arī reāli cietumsodi, apkopojot rezultātus, bija redzams, ka tiesu spriedumos cietumsodi netiek piemēroti. Bija 40-50 procesi, kas bija beigušies ar ļoti viegliem sodiem. Skaidrs, ka tiesu vara ir neatkarīga, un arī es kā tieslietu ministrs netaisos un pat nevaru izvirzīt kaut kādus uzstādījumus, kā tiesu varai būtu jārīkojas. Bet rezultātu var panākt caur izpratni un vienošanos. Konkrētajā migrantu pārvadāšanas jautājumā mēs panācām kopīgu izpratni ar mūsu drošības dienestu palīdzību, kas skaidroja, rādīja un runāja ar tiesnešiem. Tad tā lieta aizgāja un tiesu vara uz konkrētajiem gadījumiem sāka skatīties caur nacionālās drošības prizmu, un izveidojās lieliska sadarbība, nekādā veidā negraujot tiesu varas neatkarību.
Bet mums ir jārūpējas ne tikai par nacionālo drošību, bet arī jāpanāk ekonomiskā izaugsme, un tiesu varai šeit ir ļoti nopietna loma - vai nu rokas bremze, vai gāzes pedālis. Tādēļ mums ir vienošanās, ka būs tikšanās ar divām lielākajām uzņēmēju organizācijām - Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Augstākās tiesas vadītāju un mani kā tieslietu ministru, lai mēs vienotos, kā tiesu varā iedzīvināt izpratni, kas ir vajadzīga straujākai uzņēmējdarbības attīstībai.
Ja atgriežamies pie jau pieminētajiem nelegālo migrantu pārvadātājiem un bargākajiem sodiem, tad Robežsardzes statistika liecina, ka nesen vienā nedēļas nogalē vien tika aizturēti deviņi pārvadātāji. Šogad jau ir ierosināti 64 kriminālprocesi. Vai tas nenozīmē, ka arī šie bargākie sodi īsti nestrādā un ir jāskatās vēl bargāku sankciju virzienā?
Šobrīd ir pieņemts lēmums pieprasīt jaunāko pārskatu par to, kā praksē tiek piemērotas sankcijas cilvēkiem, kas nodarbojas ar nelegālās robežšķērsošanas organizēšanu un migrantu pārvadāšanu. Ja būs nepieciešams, grozīsim likumu un noteiksim vēl bargākas sankcijas.
Tie, kas nodarbojas ar migrantu pārvadāšanu, varbūt nelasa Krimināllikumu un neseko mūsu ziņām, taču pilnīgi noteikti savā starpā pārrunā "nozares aktualitātes". Te darbojas pavisam vienkārša matemātika. Ja par viena nelegālā migranta pārvadāšanu var saņemt aptuveni 1000 eiro, protams, atkarībā no attāluma un sarežģītības, cilvēks izrēķina, cik var nopelnīt un kāds ir risks nonākt cietumā. Vai iespējamā peļņa ir tā vērta?
Iepriekš bija naudas sodi, un tad viss bija pavisam vienkārši. Piemēram, nopelnīju 100 000 eiro, samaksāju 10 000 eiro sodā. Lēti. Tieši tajā arī bija lielākā problēma - soda "cena" bija neadekvāti zema salīdzinājumā ar iespējamo peļņu.
Otra lieta - vēlos uzteikt Valsts robežsardzi. Arī robežsardzes priekšnieks un dienesta darbinieki ļoti mērķtiecīgi strādā, lai šie cilvēki tiktu aizturēti. Statistika, ko šobrīd redzam, pieaug ne tikai migrācijas spiediena dēļ, bet arī tāpēc, ka robežsardzes darbs ir kļuvis efektīvāks.
Aizvadītajās Jāņu brīvdienās bija atkal ļoti daudz pieķertu dzērājšoferu. Pirms kāda laika arī tapa grozījumi Krimināllikumā, kas paredz, ka par braukšanu dzērumā virs 1,5 promilēm auto tiek atņemts, tiek uzlikts naudas sods. Taču situācija nemainās.
Pats galvenais ir mūsu cilvēku drošība. Par transportlīdzekļa vadīšanu smagā reibumā jau šobrīd paredzēta kriminālatbildība un transportlīdzekļa konfiskācija. Visā šajā bēdīgajā stāstā ir arī viena pozitīva blakusparādība - Ukrainas aizstāvji saņem vairāk automašīnu, un tās viņiem patiešām ir ļoti nepieciešamas.
Bet rodas jautājums, kas vēl ir nepieciešams, lai cilvēks apzinātos šādas rīcības sekas? Te jāvērtē arī preventīvais darbs. Ir svarīgi saprast, cik efektīvas ir sociālās kampaņas un vai tās patiešām uzrunā cilvēkus, nevis tiek īstenotas tikai formāli. Sociālo tīklu laikmetā cilvēku uzmanību piesaistīt kļūst arvien grūtāk. Lai mainītu uzvedību, nepietiek tikai ar informācijas nodošanu. Ir jāspēj radīt emociju un personīgu atbildības sajūtu.
Savukārt, runājot par administratīvajiem sodiem, valdības mērķis ir ieviest principu "maksā ātrāk, maksā mazāk". Atsevišķās jomās tas jau darbojas, taču iecere ir šo pieeju attiecināt uz visiem administratīvajiem sodiem, padarot to par vienotu un universālu principu.
Ko tas nozīmē?
Ja nerunājam par juridiskajām personām, kur administratīvie sodi var sasniegt vairākus tūkstošus eiro, lielākā daļa administratīvo sodu fiziskām personām ir salīdzinoši nelieli. Nereti parāda piedziņas izmaksas valstij ir lielākas nekā pati piedzenamā summa, un rezultātā valsts faktiski cieš zaudējumus.
Tāpēc vēlamies ieviest principu "maksā ātrāk, maksā mazāk". Tas ļautu būtiski samazināt juristu darba stundas, kas šobrīd tiek veltītas pieteikumu sagatavošanai tiesām un parādu piedziņas procesiem, vienlaikus motivējot cilvēkus sodus samaksāt savlaicīgi.
Princips ir vienkāršs. Ja administratīvais sods tiek samaksāts 15 dienu laikā, persona maksā 80% no piemērotā soda. Pēc tam jāmaksā pilna summa, bet vēlākas samaksas gadījumā iestājas arī papildu sekas, kas paredzētas normatīvajos aktos.
Šajā kontekstā notikusi arī tikšanās ar valsts kontrolieri Edgaru Korčaginu, kurā sākta diskusija par iespēju centralizēt visu valsts piemēroto administratīvo sodu izpildi. Tā ir joma, kuru lielā mērā iespējams automatizēt. Tas nozīmētu mazāku administratīvo slogu, efektīvāku resursu izmantošanu un iespēju šajā sistēmā iesaistīt ne tikai valsts iestādes, bet arī pašvaldības, kuras ikdienā piemēro lielu skaitu administratīvo sodu.
Plašāk raugoties, mākslīgā intelekta izmantošana, procesu automatizācija un centralizācija kļūs arvien nozīmīgāka. Viena no lielākajām problēmām Latvijā ir darbaspēka trūkums. Ja šodien tas vēl nav vienlīdz izteikts visās nozarēs, tad tuvākajos gados tas kļūs arvien jūtamāks.
Tāpēc ir svarīgi pēc iespējas vairāk automatizēt rutīnas procesus. Tas ļauj efektīvāk izmantot publiskos līdzekļus, samazina administratīvās izmaksas un dod iespēju izglītotiem speciālistiem strādāt jomās, kur viņu zināšanas rada lielāku pievienoto vērtību. Darbaspēka trūkums ir jūtams ne tikai privātajā sektorā, bet arī valsts pārvaldē, tāpēc šādas pārmaiņas ir nepieciešamas ilgtermiņā.
Un kura tad būtu tā iestāde, kas uzņemtos centralizētu sodu piemērošanu?
Par to vēl notiek diskusijas. Tiklīdz šāda ideja tiek izteikta, sākas dažādi priekšlikumi par to, kurai iestādei šī funkcija būtu jāuzņemas. Tāpēc šobrīd svarīgākais ir vienoties par pašu principu, nevis par konkrēto institūciju.
Bet kas tad tā varētu būt, jūsuprāt? Valsts policija?
Šobrīd par konkrētu iestādi vēl būtu pāragri runāt, lai neradītu nevajadzīgas spekulācijas. Ideja vēl ir agrīnā attīstības stadijā, taču pats centralizācijas princips šķiet perspektīvs un ir vērts to rūpīgi izvērtēt.
Tomēr, ja atgriežamies pie dzērājšoferiem, tad iepriekšējais ģenerālprokurors runāja arī par līdzbraucēju atbildību, jo Krimināllikumā ir paredzēta atbildība arī par neziņošanu par noziegumu.
Ceru, ka tuvākajā laikā būs pieejams Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas izvērtējums ar secinājumiem. Tas ir svarīgs jautājums, jo nepieciešams domāt ne tikai par tiem, kuri pie stūres sēžas reibumā, bet arī par cilvēkiem, kuri atrodas viņiem līdzās. Nereti tieši līdzbraucējs var novērst traģēdiju un izglābt dzīvības.
Plašāk raugoties, tas ir jautājums arī par sabiedrības atbildību. Bieži mēdzam uzsvērt, ka Latvijas vēsture ir bijusi smaga un mūsu sabiedrība daudz cietusi. Taču līdzīga pieredze ir arī daudzām citām valstīm, un īpaši spilgti to šobrīd redzam Ukrainā.
Darbojoties starptautiskajā vidē, īpaši spilgts bija 2022. gada aprīļa apmeklējums Ukrainā. Toreiz Kijivā tika atgādināts civilās aizsardzības pamatprincips, kas ir līdzīgs tam, ko stāsta lidmašīnā: vispirms skābekļa maska jāuzliek sev, pēc tam bērnam un tikai tad jāpalīdz citiem. Šī doma ļoti precīzi raksturo arī valsts noturību. Nevis valsts viena pati parūpēsies par katru cilvēku, bet katrs cilvēks ir svarīga valsts noturības daļa. Jo stiprāks un atbildīgāks ir katrs sabiedrības loceklis, jo stiprāka ir valsts kopumā. Tieši tādu Latviju paredz arī Satversmes pamatvērtības.
Runājot par ārlietām, nesen notika Ziemeļvalstu un Baltijas valstu jeb NB8 tieslietu ministru tikšanās Helsinkos. Viens no mērķiem ir stiprināt arī Baltijas valstu jeb B3 sadarbības formātu, jo īpaši tieslietu un drošības jautājumos. Vēl viens mērķis ir kopīga B3 tikšanās.
Starptautiskajā līmenī šobrīd būtiski virzās arī divi nozīmīgi procesi. Pirmais ir īpašā tribunāla izveide Krievijas agresijas nozieguma iztiesāšanai. Tribunāla statūti ir sagatavoti, tribunālam juridiski uzsākot darbību, Latvija būs gatava noslēgt divpusēju sadarbības līgumu. Ir pamats uzskatīt, ka Krievija šādu atbildības mehānismu uztver ļoti nopietni.
Otrs virziens ir kompensāciju mehānisms, kura mērķis ir panākt, lai sankcijām pakļautie Krievijas aktīvi nākotnē tiktu izmantoti Ukrainai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai. Arī šajā jomā progress ir būtisks.
Latvijas interesēs ir panākt, lai Krievija tiktu saukta pie atbildības par pastrādātajiem kara noziegumiem. Nesodāmība radītu risku, ka agresija nākotnē atkārtotos. Vēsture ir skaidri parādījusi, ka ilgtermiņa drošību var nodrošināt tikai tad, ja starptautisko tiesību pārkāpumiem seko atbildība.
Proti, jūs gribat panākt, lai tribunāls sāk skatīt reālas lietas?
Četru mēnešu laikā to panākt nebūs iespējams, taču nākamajā četru gadu posmā tas ir ļoti būtisks mērķis. Lielākais spiediens šajā jautājumā nāk tieši no NB8 valstīm. Ukrainas jautājumā Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības formāts ir viens no tiem, kas var uzturēt spēcīgu un konsekventu starptautisko spiedienu.
Trešais būtiskais jautājums Ukrainas kontekstā ir par Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri šobrīd atrodas Latvijā. Tie ir aptuveni 30 līdz 40 tūkstoši. Tieslietu ministrijas rīcībā ir pētījums, kas liek ļoti nopietni paskatīties uz to, kā Latvijā līdz šim ir veidota integrācijas politika. Tajā redzami jautājumi par kursu organizēšanu, izlietoto finansējumu, sasniegtajiem rezultātiem un to, vai šie cilvēki Latvijā patiešām iekļaujas latviskā vidē.
Tas nav pārmetums pašiem Ukrainas cilvēkiem, kuri šeit ieradušies kara dēļ. Tas ir jautājums par to, kā valsts ar šiem cilvēkiem strādā un kādus rezultātus spēj panākt. Ja integrācijas sistēma nestrādā, tad tā ir jāatzīst un jāmaina. Kopā ar Iekšlietu ministriju ir jāvērtē, kā tālāk rīkoties arī ar Ukrainas civiliedzīvotāju statusu un ilgtermiņa risinājumiem.
Ko tad darīt ar ukraiņu bēgļiem, kuri šeit ir četrus piecus gadus? Pētījums liecina, ka nekāda integrācija īsti nav notikusi…
Par daļu cilvēku šāds secinājums varētu būt pamatots, taču vispirms būtu korekti ļaut pētījuma autorei pašai iepazīstināt ar rezultātiem un secinājumiem. Šobrīd svarīgākais ir tas, ka valsts sāk nopietni domāt, ko ar šo situāciju darīt tālāk. Tas ir jautājums gan par integrāciju, gan par valsts valodu, gan par Latvijas sabiedrības saliedētību ilgtermiņā.
Pēc jaunieša nāves Olaines cietuma slimnīcā bija plānota tikšanās ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi. Kāds būs šīs tikšanās mērķis?
Pirmkārt, tika izvērtēta statistika, un diemžēl jāatzīst, ka nāves gadījumi ieslodzījuma vietās nav izņēmums. Tie saistīti gan ar smagām saslimšanām, tostarp onkoloģiskām slimībām, gan arī ar pašnāvībām. Īpašas bažas rada nepilngadīgo pašnāvības, jo tieši šādos gadījumos nereti vēl ir iespējams laikus pamanīt riskus un cilvēku glābt.
Ar gadiem ir nostiprinājusies pārliecība, ka neviens cilvēks nepiedzimst agresīvs vai ļauns. Daudzi eksperti norāda, ka vardarbība bieži ir ilgstošas netaisnības, ciešanu vai traumas sekas. Ja šīs problēmas netiek risinātas, tās var pāraugt agresijā, bet galējā gadījumā arī paškaitējumā vai pašnāvībā. Tāpēc galvenais jautājums ir, ko valsts var darīt, lai šādus gadījumus novērstu. Protams, var teikt, ka visas pašnāvības novērst nav iespējams. Taču attīstīto valstu pieredze rāda, ka riskus ir iespējams būtiski mazināt.
Viens no risinājumiem ir moderno tehnoloģiju izmantošana. Runa nav tikai par videonovērošanu. Tradicionālās novērošanas kameras šodien vairs nav vienīgais risinājums, turklāt jāievēro arī ieslodzīto tiesības uz privātumu. Mūsdienās pieejami sensori un mākslīgā intelekta risinājumi, kas analizē kustību modeļus un citas pazīmes, savlaicīgi brīdinot personālu par iespējamu paškaitējuma vai cita incidenta risku. Šādas tehnoloģijas jau pastāv, un tās arvien plašāk tiek izmantotas citās valstīs. Arī Latvijā šajā virzienā ir jāturpina attīstība, īpašu uzmanību pievēršot nepilngadīgo ieslodzījuma vietām.
Labs piemērs ir Liepājas cietums. Drošības apsvērumu dēļ nav iespējams publiski atklāt visas izmantotās tehnoloģijas un risinājumus, taču tas parāda virzienu, kādā jāattīstās visai ieslodzījuma vietu sistēmai. Vienlaikus jāskatās arī plašāk. Liepājas cietums nodrošina aptuveni 1200 vietu no kopumā apmēram 3600 ieslodzījuma vietām Latvijā. Tas nozīmē, ka modernas infrastruktūras priekšrocības šobrīd aptver tikai aptuveni trešdaļu no visas sistēmas.
Joprojām ir daudz darāmā, lai ieslodzījuma vietas atbilstu starptautiskajiem standartiem. Tie paredz, ka kamerā dzīvo ne vairāk kā divi ieslodzītie un katram tiek nodrošināti vismaz 4,5 kvadrātmetri dzīvojamās platības. Tāpēc uzdevums ir skaidrs: pakāpeniski palielināt to ieslodzījuma vietu īpatsvaru, kuras atbilst mūsdienu drošības un cilvēktiesību prasībām, virzoties no šodienas aptuveni 30% uz arvien plašāku modernizāciju visā sistēmā.
Ja runājam par cietumu infrastruktūru, tad Liepāja ir pozitīvais piemērs. Bet ko darīt ar simtgadīgo Rīgas centrālcietumu, kas paliek vienīgais Rīgā? Vai ilgtermiņā Rīgā ir jādomā par jauna cietuma būvniecību?
Ir skaidrs, ka runāt par cietumu infrastruktūru nav temats, kas politiķim nes popularitāti. Taču tas nemaina faktu, ka ieslodzījuma vietu kvalitāte ir nozīmīga gan drošības, gan taisnīguma, gan sabiedrības interesēs. Ieslodzījuma vieta nedrīkst kļūt par vidi, kur cilvēks pēc soda izciešanas sabiedrībā atgriežas vēl bīstamāks nekā pirms tam. Ja kamerās ir pārāk daudz cilvēku, apstākļi neatbilst mūsdienu prasībām un veidojas cietuma subkultūra, pieaug risks, ka cilvēks vēl vairāk iesaistās noziedzīgā vidē un pēc tam atgriežas sabiedrībā ar vēl lielākiem riskiem.
Tieši tāpēc starptautiskie standarti paredz ne vairāk kā divus ieslodzītos vienā kamerā, vismaz 4,5 kvadrātmetrus dzīvojamās platības katram un cilvēka cieņai atbilstošus apstākļus. Šie jautājumi jau ir pārrunāti ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru, un ilgtermiņā ir saskatāmas iespējas pakāpeniski pietuvoties šiem standartiem. Viens no risinājumiem varētu būt arī modulāras infrastruktūras izmantošana, kas ļautu salīdzinoši ātrāk paplašināt vai modernizēt ieslodzījuma vietas. Tomēr jāapzinās, ka tas prasīs būtiskus ieguldījumus. Lai būtiski pietuvotos mērķim, nepieciešami finanšu resursi vismaz 40 līdz 50 miljonu eiro apmērā. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums ne tikai cietumu infrastruktūrā, bet arī sabiedrības drošībā un veiksmīgākā notiesāto resocializācijā.
Policijas statistika liecina, ka lielu daļu noziegumu veido sīkās zādzības. Vai būtu jādomā par to dekriminalizāciju?
Tas ir sarežģīts jautājums, un vienkāršas atbildes uz to nav.
No vienas puses, ir skaidrs, ka tiesībaizsardzības iestāžu resursi ir ierobežoti. Policijas darbinieki un izmeklētāji strādā ar ļoti lielu slodzi, bieži vien pārsniedzot savas kapacitātes robežas. Vienlaikus arī atalgojums ne vienmēr ir samērīgs ar atbildību un darba apjomu.
Ja vienam izmeklētājam vienlaikus jāstrādā ar 60 vai 70 lietām, ir saprotams, ka nav iespējams katrai no tām veltīt vienādu uzmanību. Turklāt paralēli jāizmeklē arī organizētās noziedzības, smagu vardarbīgu noziegumu un citu sarežģītu kriminālprocesu lietas, kas prasa ļoti ievērojamus cilvēkresursus. Tāpēc valsts resursi ir jāizmanto iespējami efektīvi.
Vienlaikus jāņem vērā arī otra puse. Ja sabiedrībai rodas sajūta, ka uz sīkām zādzībām vai citiem mazāka smaguma pārkāpumiem valsts vairs nereaģē, tas var veicināt nesodāmības sajūtu. Atsevišķi gadījumi var pāraugt sistemātiskā problēmā.
Šobrīd Latvija joprojām ir viena no drošākajām valstīm Eiropā ikdienas sabiedriskās drošības ziņā. Šo priekšrocību nedrīkst zaudēt. Ja pārāk būtiski samazinātu valsts reakciju uz mazākiem noziegumiem, tas varētu negatīvi ietekmēt cilvēku drošības sajūtu un uzticēšanos valstij kopumā. Savukārt uzticēšanās tam, ka valsts spēj nodrošināt kārtību un aizsargāt cilvēkus, ir viens no demokrātiskas valsts pamatiem.
Tāpēc diskusija par dekriminalizāciju ir nepieciešama, un atsevišķās jomās tā var būt pamatota. Taču šādas pārmaiņas jāveic ļoti pārdomāti, lai vienlaikus efektīvāk izmantotu tiesībaizsardzības resursus un nezaudētu sabiedrības drošību. Tas ir līdzsvara jautājums, nevis izvēle starp diviem galējiem risinājumiem.