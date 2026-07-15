Policija atklāj jauniešu zagļu grupējumu, kas siroja Valmieras un Limbažu novados - aicina atsaukties cietušos
Valsts policija atklājusi septiņu cilvēku grupu, kas šā gada pavasarī pastrādājusi vairākas zādzības Valmieras un Limbažu novados. Lielākā daļa aizdomās turēto ir ļoti jauni – grupā ir piecas personas līdz 19 gadu vecumam, tai skaitā divi nepilngadīgie.
Kā norāda likumsargi, grupējumā ietilpa septiņas personas, kas laika posmā no šā gada marta līdz maijam paveica vairākas zādzības Valmieras un Limbažu novados. Izmeklēšanā noskaidrots, ka atsevišķos gadījumos pirms noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas personas veica potenciālo objektu izpēti, apsekoja un novēroja īpašumus.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka grupā bija piecas personas vecumā līdz 19 gadiem, tai skaitā divas nepilngadīgas personas, un viena 38 gadus veca persona. Visi grupas dalībnieki bija savstarpēji sadalījuši savas lomas.
Garnadži pārsvarā zaga dīzeļdegvielu no lauksaimniecības un mežizstrādes tehnikas. Tāpat vairākos gadījumos no īpašumiem tika nozagta dārza tehnika un instrumenti, tostarp "Husqvarna" krūmgriezis, "ECHO" lapu pūtējs, "Makita" leņķa slīpmašīna, "Grunder" augstspiediena mazgātājs, atslēgu komplekti, dažādas tehnikas rezerves daļas un citas mantas.
Nozagtā degviela tika izmantota pašu vajadzībām, savukārt pārējās mantas personas nodeva lombardos vai pārdeva sociālajos tīklos. Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem uzsākti astoņi kriminālprocesi, bet izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu iespējamo saistību ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri šā gada martā–maijā Valmieras vai Limbažu novadā varētu būt cietuši no līdzīgām zādzībām un par tām nav ziņojuši policijai.
"Aicinām sazināties ar Valsts policiju, zvanot pa tālruni 112 vai vēršoties tuvākajā Valsts policijas iecirknī," aicina likumsargi. Valsts policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu visus noziedzīgo nodarījumu apstākļus, pārbaudītu aizdomās turēto iespējamo saistību ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī identificētu visus cietušos.