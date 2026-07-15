Latvija un Lietuva vienojas rīkot kopīgas militārās mācības
Reaģējot uz pieaugošajiem drošības izaicinājumiem reģionā, Latvija un Lietuva vienojušās rīkot kopīgas militārās mācības Sēlijas poligonā. Par to trešdien pēc tikšanās ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkēviču paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.
"Es saskatu lielu potenciālu mūsu bruņoto spēku sadarbības stiprināšanā, kopīgu mācību organizēšanā un mūsu gatavības rīkoties kopīgi palielināšanā. Mēs ar prezidentu Rinkēviču esam vienojušies rīkot kopīgas mācības Sēlijas poligonā Latvijā," paziņoja Lietuvas prezidents.
Rinkēvičs valsts vizītes Lietuvā laikā trešdien tikās ar Nausēdu, un viņi apsprieda divpusējo attiecību uzlabošanu, reģionālo drošību un aizsardzību, atbalstu Ukrainai, stratēģiskos enerģētikas un transporta infrastruktūras projektus, kā arī ekonomiskās sadarbības paplašināšanu, informēja Lietuvas prezidenta kancelejā.
Tā ir pirmā Latvijas prezidenta valsts vizīte Lietuvā pēdējos 15 gados, un notiek laikā, kad abas valstis atzīmē 35. gadadienu kopš diplomātisko attiecību atjaunošanas un 105. gadadienu kopš Latvija "de jure" atzina Lietuvas valsti.
"Lietuvai un Latvijai ir unikālas saites - mūsu kopīgā vēsture, Baltijas mantojums un vērtības, ko mēs joprojām kopīgi aizstāvam. Tagad mūsu vēsturiskā vienotība ir kļuvusi par stratēģisku priekšrocību: mēs esam tuvākie sabiedrotie Eiropas Savienībā, NATO un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ģimenē," teica Nausēda.
Tikšanās laikā prezidenti parakstīja kopīgu deklarāciju, kurā atkārtoti apstiprināja Lietuvas un Latvijas stratēģisko partnerību un noteica kopīgas prioritātes drošības, ekonomikas, enerģētikas, infrastruktūras un citās jomās. Tika parakstīta arī starpvaldību vienošanās par sadarbību noziedzības apkarošanā.
Galvenā uzmanība tikšanās laikā tika pievērsta reģionālās drošības un aizsardzības stiprināšanai. Nausēda uzsvēra, ka Krievija joprojām ir lielākais tiešais un ilgtermiņa drauds Eiroatlantiskajai drošībai, tāpēc ir svarīgi turpināt uzlabot NATO austrumu flanga un kolektīvo aizsardzību.
Nausēda atzinīgi novērtēja NATO samitā Ankarā pieņemtos lēmumus par integrētās pretgaisa un raķešu aizsardzības stiprināšanu, norādot, ka tie ir svarīgs solis reģiona drošības un alianses uzticamības stiprināšanā.
"Mūsu valstis turpina pastāvīgi ieguldīt savās aizsardzības spējās, stiprināt Baltijas aizsardzības līniju un paplašināt sadarbību aizsardzības nozarē. Īpaši svarīgi ir attīstīt kopīgus projektus bezpilota sistēmu un pretdronu tehnoloģiju jomā, izmantojot Ukrainas pieredzi. Mēs ar prezidentu Rinkēviču vienojāmies stiprināt praktisko militāro sadarbību un rīkot kopīgas mācības Sēlijas militārajā poligonā Latvijā," sacīja Nausēda.
Viņš arī uzsvēra, ka Ukrainas uzvara ir būtiska Eiropas ilgtermiņa drošībai, tādēļ ir jāturpina militārā, finansiālā un politiskā atbalsta sniegšana Ukrainai un jāpalielina spiediens uz Krieviju ar sankcijām un saukšanu pie atbildības par tās agresiju.
Nausēda arī uzsvēra abu valstu apņēmību saglabāt vēsturisko atmiņu, cīnīties pret dezinformāciju un atgādināt Eiropai par staļinisma radītajām ciešanām, izveidojot Briselē piemiņas vietu totalitārisma upuriem.
Abi līderi apsprieda kopīgās problēmas, kas saistītas ar Eiropas Savienības ārējās robežas aizsardzību, piemēram, nelegālo migrāciju, hibrīduzbrukumus un draudus kritiskajai infrastruktūrai.
Tikšanās laikā tika apspriesti arī stratēģiskie enerģētikas projekti. Nausēda uzsvēra, ka Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācija ar kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmu ir vēsturisks solis reģiona enerģētiskās neatkarības nostiprināšanā, kā arī norādīja uz reģionālās enerģētiskās solidaritātes nozīmi un Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un Inčukalna pazemes gāzes krātuves kā reģionālās enerģētiskās drošības galvenajiem elementiem.
Nausēdas vērtējumā, Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līnijai "Rail Baltica" ir stratēģiska nozīme reģionālajā savienojamībā, militārajā mobilitātē un drošībā. Viņš uzsvēra nepieciešamību nodrošināt projekta savlaicīgu īstenošanu un atbilstošu Eiropas Savienības finansējumu.
Latvija ir viena no Lietuvas svarīgākajām tirdzniecības partnerēm un lielākais eksporta tirgus, tādēļ Nausēda aicināja izmantot potenciālu padziļināt sadarbību inovāciju, aizsardzības rūpniecības un stratēģisko tehnoloģiju jomā.
Valsts vizītes laikā Lietuvas un Latvijas prezidenti atklās divpusēju biznesa forumu. Vizītes otrajā dienā Rinkēvičam Klaipēdas Universitāte piešķirs goda doktora grādu. Prezidenti apmeklēs arī Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināli un vēros Lietuvas Jūras spēku operāciju demonstrāciju.