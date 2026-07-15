Saņemts sods par pārkāpumu ārvalstīs? Kāpēc to nedrīkst ignorēt pat acīmredzamas kļūdas gadījumā
Pastkastē vai e-pastā pienāk paziņojums par ceļu satiksmes pārkāpumu ārvalstīs. Numurs it kā ir jūsu, bet fotoattēlā redzams cits transportlīdzeklis, vai arī fotoattēls nemaz nav pieejams. Jums pieder vieglais automobilis, bet paziņojumā norādīts kravas auto. Vai arī pārkāpums noticis valstī, kurā jūs nemaz neesat bijis. Kāpēc to nedrīkst ignorēt?
Pirmajā brīdī var šķist — tā ir acīmredzama kļūda, tātad uz paziņojumu nav jāreaģē. Tomēr tā rīkoties nevajadzētu.
Ja paziņojumu ignorē un tiek nokavēts apstrīdēšanas vai paskaidrojumu iesniegšanas termiņš, kļūdainu sodu vēlāk atcelt var būt daudz sarežģītāk. Ir valstis, kur lēmums pēc apstrīdēšanas termiņa beigām var kļūt galīgs un izpildāms, bet tā pārskatīšana var prasīt īpašu procedūru vai vēršanos tiesā. Atsevišķos gadījumos lieta var nonākt arī līdz parādu piedziņai vai tiesu izpildītājiem — pat tad, ja pārkāpums faktiski nav izdarīts, bet apstrīdēšanas tiesības nav izmantotas, uzsver VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.
Tāpēc galvenais padoms ir vienkāršs: ja saņemts paziņojums par sodu ārvalstīs, uz to ir jāreaģē vienmēr — arī tad, ja šķiet, ka tā ir kļūda.
Ko darīt, ja paziņojumā ir kļūda?
Vispirms rūpīgi pārbaudiet paziņojumā norādīto informāciju: transportlīdzekļa numuru, reģistrācijas valsti, pārkāpuma vietu, datumu un laiku, transportlīdzekļa veidu, marku, modeli un fotoattēlu, ja tāds ir pievienots.
Ja redzat neatbilstību, piemēram, reģistrācijas numura simbolu kombinācija sakrīt, bet transportlīdzeklis acīmredzami nav jūsu, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar iestādi, kas paziņojumu izdevusi, paziņojumā norādītajā kārtībā. Vēlams to darīt rakstiski un saglabāt visu saraksti.
Paskaidrojumam var pievienot pierādījumus, piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, fotoattēlus, tehniskās apskates datus vai citus dokumentus, kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis nav bijis iesaistīts pārkāpumā vai pārkāpuma izdarīšanas brīdī nevarēja atrasties minētajā dalībvalstī.
Svarīgi ir ievērot paziņojumā norādītos termiņus. Arī tad, ja kļūda šķiet acīmredzama, tā pati no sevis netiks izlabota bez personas iesaistes.
Īsākais padoms
Saņemot paziņojumu par sodu ārvalstīs:
1. uzmanīgi pārbaudiet transportlīdzekļa numuru, fotoattēlu, pārkāpuma vietu, datumu un laiku;
2. ievērojiet dokumentos norādītos apstrīdēšanas vai paskaidrojumu iesniegšanas termiņus;
3. ja paziņojumā ir kļūda, sazinieties ar dokumentos norādīto iestādi, saskaņā ar tajos noteikto kārtību un pievienojiet pierādījumus;
4. saglabājiet visu saraksti un maksājuma vai nosūtīšanas apliecinājumus.
Savlaicīga reakcija var pasargāt no ilgstošas sarakstes, papildu izmaksām un juridiskiem sarežģījumiem.
Kāpēc šādi paziņojumi vispār var pienākt?
CSDD skaidro, ka Eiropas Savienībā darbojas kārtība, kas balstās uz Direktīvas (ES) 2015/413, kas ļauj dalībvalstīm apmainīties ar transportlīdzekļu reģistrācijas datiem, lai izskatītu noteiktus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, kas izdarīti ar citā valstī reģistrētu transportlīdzekli.
Ja, piemēram, pārkāpums tiek fiksēts ar automātiskajām ierīcēm (fotoradaru, videokameru) vai policijas pārbaudes laikā citā ES valstī, attiecīgās valsts iestāde var pieprasīt datus no valsts, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.
Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa gadījumā ārvalsts iestāde var saņemt informāciju, lai noskaidrotu transportlīdzekļa reģistrēto īpašnieku vai turētāju. Pamatojoties uz šo informāciju, personai var tikt nosūtīts paziņojums par pārkāpumu.
Par kādiem pārkāpumiem ārvalstīs var pienākt sods?
Līdzšinējā kārtība attiecās uz noteiktajiem ceļu satiksmes drošības pārkāpumiem, piemēram:
• ātruma pārsniegšanu;
• drošības jostas nelietošanu;
• luksofora sarkanās gaismas neievērošanu;
• transportlīdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu ietekmē;
• aizsargķiveres nelietošanu;
• neatļautu braukšanu pa aizliegtu joslu;
• mobilā tālruņa vai citas ierīces neatļautu lietošanu braukšanas laikā.
Jāņem vērā, ka ceļu satiksmes noteikumi dažādās valstīs var atšķirties. Tas īpaši attiecas uz stāvēšanu, apdzīšanu, distances ievērošanu, iebraukšanas ierobežojumiem noteiktās teritorijās.
Kā rīkoties, ja saņemts sods?
Pārbaudiet paziņojumu: transportlīdzekļa numuru, pārkāpuma vietu, datumu, laiku, transportlīdzekļa veidu un fotoattēlu.
Pārbaudiet termiņus, jo ārvalstu procedūrās samaksas vai apstrīdēšanas termiņi var būt īsi.
Ja pārkāpumam piekrītat, samaksājiet sodu norādītajā kārtībā un saglabājiet maksājuma apliecinājumu.
Ja nepiekrītat vai paziņojumā ir kļūda, savlaicīgi iesniedziet iebildumus vai paskaidrojumus. Ja transportlīdzekli vadīja cita persona, pārbaudiet, vai konkrētās valsts kārtība ļauj norādīt faktisko vadītāju.
Ja rodas šaubas par paziņojuma īstumu, neklikšķiniet uz aizdomīgām saitēm un neveiciet maksājumu nezināmā kontā. Pārbaudiet iestādes kontaktinformāciju un maksājuma saņēmēju oficiālos avotos.
2025.g. gadā stājās spēkā grozījumi Direktīvā (ES) 2015/413. Jaunā Direktīva (ES) 2024/3237 paredz paplašināt un precizēt pārrobežu informācijas apmaiņas kārtību par ceļu satiksmes drošības pārkāpumiem.
Dalībvalstīm jaunās prasības savos nacionālajos normatīvajos aktos jāievieš 2027. gadā. Par praktiskajām izmaiņām, kas skars Latvijas iedzīvotājus, tiks informēts atsevišķi.