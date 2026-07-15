Mūžībā aizsaukts profesors Egils Vītols
Mūžībā devies izcilais neirologs, pedagogs, zinātnieks un Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas profesors Dr. habil. med. Egils Vītols.
Profesors Egils Vītols bija viena no nozīmīgākajām Latvijas akadēmiskās neiroloģijas personībām, kura savu profesionālo mūžu veltīja neiroloģijas attīstībai, ārstu izglītošanai un pacientu ārstēšanai un aprūpei. Viņa zinātniskais devums, īpaši pētījumi akroparestēzijas un mugurkaulāja dinamisko slodžu izraisīto neiroloģisko sindromu patoģenēzē, būtiski bagātināja Latvijas medicīnas zinātni.
No 1994. līdz 2004. gadam profesors vadīja Rīgas Stradiņa universitātes Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedru. Vienlaikus viņa profesionālā darbība bija cieši saistīta ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīniku, kuru viņš arī vadīja, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu neiroloģisko pacientu un epilepsijas ārstēšanas un aprūpes attīstībā.
Profesors aktīvi darbojās arī profesionālajās organizācijās, bija Latvijas Neirologu biedrības priekšsēdētājs un ilgus gadus veicināja neiroloģijas nozares attīstību Latvijā. Viņa zināšanas, profesionalitāte, prasīgums, cilvēcība un uzticība medicīnai iedvesmoja vairākas ārstu paaudzes. Daudziem viņš paliks atmiņā kā izcils skolotājs, autoritāte, kolēģis un cilvēks ar augstu atbildības sajūtu.
"Profesora Egila Vītola aiziešana ir smags zaudējums Latvijas medicīnai un visai Austrumu slimnīcas saimei. Izsakām visdziļāko līdzjūtību profesora Egila Vītola ģimenei, tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un visiem viņa audzēkņiem," teikts slimnīcas paziņojumā.
Atvadīšanās no profesora Egila Vītola notiks ceturtdien, 16. jūlijā, plkst. 12.30 II Meža kapu kapličā.
Arī Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību profesora Egila Vītola ģimenei, tuviniekiem, kolēģiem un audzēkņiem.