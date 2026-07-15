Ģimenes “MiniLAMPĀ” iepazina meža atjaunošanu un dabas vērtības
Aizvadītajā nedēļas nogalē Cēsīs norisinājās sarunu festivāls “Lampa”, kurā pulcējās interesenti no visas Latvijas, lai piedalītos dažādās diskusijās, izzinātu un pavadītu dienu svaigā gaisā.
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar meža nozares partneriem divas dienas aicināja ģimenes ar bērniem apmeklēt “MiniLAMPA” zonu, kur mežu varēja iepazīt caur spēli, kustību un praktisku darbošanos.
LVM izveidotā aktivitāšu zona pulcēja gan lielus, gan mazus apmeklētājus, kuri izmēģināja interaktīvo spēli “Meža maratons” – audzējot kokus un saudzējot dabas vērtības, bija iespēja iepazīt meža nozīmi oglekļa piesaistē. Tāpat apmeklētāji varēja pārbaudīja savas prasmes koku sēklu atpazīšanā, dabas vērtību skaitīšanā, dzīvnieku pēdu iepazīšanā un daudz ko citu. Daudzām ģimenēm jau par tradīciju bija kļuvusi prasmju pilnveidošana, apgūstot egles stādīšanu ar stādāmo stobru. Mazākie pasākuma apmeklētāji īpaši novērtēja iespēju iegremdēt rociņas dažādās sēklās, bet kāju pēdas – dažādos atjaunojamajos resursos, ko izmanto apkurē, piemēram, šķelda, granulas, briketes, malka. Lielas interese bija arī par AS “Latvijas Finieris” piedāvāto iespēju piedalīties saplākšņa robotu cīņās un citās atraktīvās aktivitātēs.
Šogad “MiniLampa” aktivitātes LVM nodrošināja kopā ar meža nozares partneriem: Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu (MEKA), AS “Latvijas Finieris”, biedrību “Zaļās mājās” un asociāciju “Latvijas Koks”. Dažādās izziņas stacijās bērni un pieaugušie iepazina meža atjaunošanu, meža kopšanu, dabas vērtību saglabāšanu un daudzveidīgās koksnes izmantošanas iespējas.
Sarunu festivāla "Lampa" otrās dienas ainiņas
Otrajā festivāla dienā vēl norisinās vairāk nekā 200 sarunu, diskusiju, darbnīcu un citu notikumu.