Par vīrieša saduršanu līdz nāvei Ogrē tiesās sievieti.
112
Šodien 12:03
Pieci dūrieni galvā, kaklā un krūtīs - par vīrieša saduršanu līdz nāvei Ogrē tiesās sievieti
Austrumzemgales prokuratūras prokurore 14. jūlijā Zemgales rajona tiesai nodevusi krimināllietu, kurā kāda sieviete apsūdzēta par slepkavību Ogrē.
Saskaņā ar apsūdzību sieviete 2025. gada novembrī, atrodoties alkohola reibumā savā dzīvesvietā Ogrē, dusmu un agresijas uzplūdā ar nazi piecas reizes sadūra cietušo galvas, kakla un krūšu kurvja apvidū. Dūrieni tika izdarīti vietās, kur atrodas dzīvībai svarīgi orgāni.
No gūtajiem ievainojumiem cietušais mira notikuma vietā.
Apsūdzētā savu vainu atzinusi daļēji. Viņa atzinusi, ka cietušajam nodarījusi miesas bojājumus, taču noliegusi, ka viņai bijis nolūks viņu nonāvēt.
Kriminālprocesā apsūdzētajai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Prokuratūra atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.